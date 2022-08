Guede: "Paciencia; tenemos que seguir construyendo el Málaga CF que queremos"

Pablo Guede compareció este domingo en la previa del encuentro ante Las Palmas de la segunda jornada liguera en el estreno del Málaga CF esta temporada en La Rosaleda. El argentino no se paró en demasía en lo sucedido en Burgos y apunta a incidir en todo lo bueno que sí se hizo, dejando clara la importancia de tener paciencia hasta que las piezas del engranaje rueden como tiene en su mente.

"Tenemos que entender que esto es un proceso. Si nosotros pretendemos que el equipo juegue de maravilla y gane desde la primera jornada... Se puede dar, pero nos tocó perder. A mí no me hubiera variado nada de lo mal que lo hicimos. Valoramos muchas cosas, pero el mismo argumento varía si ganamos o perdemos. Esto es un proceso", recalcaba Guede sobre lo sucedido en la primera jornada y la imagen que dieron sus jugadores, argumentando: "¿Cuánto tiempo llevamos con la defensa al completo? No quiero que suene a que quiero ganar tiempo. Tengo muy clara la realidad, sin paciencia no puedes llegar a nada. Cada cosa a su debido tiempo. El fútbol es fútbol. Tenemos que seguir construyendo el equipo que queremos. Es importante tener paciencia. Nosotros no podemos pretender jugar bien con 20 entrenamientos".

El técnico malaguista incidió más durante la semana en lo que sí se hizo bien ante el Burgos pese a reconocer que "no jugamos bien" en El Plantío: "Pero las acciones más peligrosas las tuvimos nosotros. Esto es simple. Cada uno se centra en lo que quiere. Es fácil decir lo que hacemos mal, pero también hicimos cosas bien. No hicimos un buen partido, hicimos un mal partido, pero hay que fortalecer lo que hicimos bien. Hay que valorar hasta dónde llega la mejoría. Si nos centramos más en los errores o en las virtudes que tenemos. Dejar que nos tiraran centros y no marcar dentro del área fueron nuestros errores".

"Temporada nueva, año nuevo, equipo nuevo, no lo pienso. Primer partido en casa y hay que tratar de competir", decía Guede sobre el doloroso dato en La Rosaleda del equipo en los últimos 12 partidos, desde noviembre sin conocer la victoria. Pese a ello, confía en que la afición y el estadio presenten una gran entrada que ayude al equipo: "Va a ser lo de siempre, cuando estamos todos, vamos que nos vamos. Va a estar lindo el partido. Va a ser un buen partido. Van a empujar al equipo. Lo tengo clarísimo".

Sobre el rival, Las Palmas, explica el argentino que saben "que nos enfrentamos a un gran rival" y que "tiene muy claro a lo que juega". "Son un gran equipo, por eso se metieron en play off el año pasado. Mantiene al entrenador y la base. Se vio en el primer equipo. Es un equipo que le gusta tener la pelota, que hace daño con las contras, que tiene claro a lo que juega. Vamos a contrarrestar ese juego", añadía.

No fue taxativo Guede con la posibilidad de alguna incorporación más si se dan algunos condicionantes aunque sí apunte a que "a día de hoy creo que la plantilla está cerrada", aunque es cosa de José María Muñoz y Manolo Gaspar: "Estarán preparados".