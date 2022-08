García Pimienta: "El Málaga CF tiene un equipazo; no es sólo Rubén Castro"

No tiene dudas de cómo se ha reforzado el Málaga CF el entrenador del próximo rival blanquiazul. García Pimiento, técnico de la UD Las Palmas calificó a la plantilla de Pablo Guede como un "equipazo", consciente de su gran verano en el mercado donde se ha reforzado "muchísimo". Considera el técnico que su rival tiene "un potencial enorme, no solo es Rubén Castro", que para ganar tendrán que estar "muy concentrados defensivamente" y "llegar a las ayudas", pero sobre todo "tener mucho el balón, ahí es donde somos muy fuertes".

"Quizá el Málaga ha cambiado también la forma de jugar", decía sobre los cambios de Guede con su nuevo equipo, con 12 altas, ante lo que tendrán que hacer un encuentro "prácticamente perfecto" para sacar los tres puntos en el que será también el estreno de los blanquiazules en La Rosaleda. Considera el técnico que será un partido "aún más difícil" tras la "dolorosa derrota" que sufrió en la primera jornada ante el Burgos el Málaga, fruto de los nervios y la falta de encaje de sus muchas piezas nuevas: "No entendería los nervios en la jornada 1, han hecho bastantes fichajes y necesitan una pequeña adaptación".

Sobre su equipo, afirmó que "llega bien tras una semana muy larga de trabajo", que están "muy bien" y que han "trabajado perfectamente durante toda la semana". Destacó varios nombres propios, como el de Vitolo, uno de sus flamantes fichajes que no no estará el lunes: "Esta semana no ha entrenado porque ha tenido una pequeña molestia, no participará el lunes. Lo que digo, mucha paciencia, lleva tiempo sin jugar y lo vamos a cuidar al máximo para cuando él se encuentre bien … No le carguemos de presión".

"Está muy bien, venía entrenando del Castilla y el ritmo de entrenamiento lo tenía. Va a poder viajar con el equipo. Nos da esa polivalencia de poder jugar en dos posiciones. Muy contento por el rendimiento que ha dado esta semana", decía el técnico catalán sobre Malvin Park, otro de sus fichajes. Por último destacó la confianza en Marc Cardona, al que conoce bien: "Tengo una pequeña ventaja, lo conozco desde hace tiempo y sé lo que puede dar. El otro día hizo un trabajo fundamental para el equipo. La confianza se consigue jugando minutos. Tengo mucha confianza en él". Sentenció sobre un ex blanquiazul al que desean fichar, Sandro Ramírez: "Es jugador del Huesca y no voy a hablar de futbolistas que no tenemos".