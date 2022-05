Pablo Guede: "Si jugamos con el corazón los últimos 10 minutos perdemos el partido"

Pablo Guede tenía claro que el partido no se podía perder bajo ningún concepto. Es por ello que no estaba disgustado con el resultado con el que acabó el partido ante el Real Oviedo. El argentino admitía que "podíamos haber hecho un poquito más en ataque" pero también premió el buen trabajo que se hizo atrás: "Teníamos que igualar la intensidad y la agresividad en los duelos, son muy buenos ahí, fue un típico partido de Segunda. Son muy buenos defensivamente. Igualamos la intensidad, los duelos de mitad de cancha estuvieron controlados. Nos faltó ese pelín para hacerles más daño si cabe. Es un punto contra un muy buen equipo, con una muy buena racha. A seguir, no queda otra".

Acerca del debut de Víctor Olmo, Guede decía que "por algo jugó. Venía desarrollando bien en el día a día. Yo le llamo el Pepino. Bravo me dijo que había un pepino ahí abajo, que tenía que verlo. Lo demostró. Jugó un gran partido, un partido que no era fácil y estuvo a la altura, pero tiene que mantenerlo ahora".

"Nadie dijo que iba a ser fácil. Yo lo tengo muy claro. Tenemos que ir partido a partido. Seguir, no bajar los brazos nunca. Se aprieta, somos tres ahí y uno va a caer. Tenemos la ventaja de dos puntos y quedan nueve. Hay que jugar los tres partidos. Lo tenía muy claro desde que llegué. Levanté a los muchachos en el vestuario, esto sigue", afirmaba el entrenador, que intentaba explicar el planteamiento: "La gente vino muy ilusionada, explicarle lo que significaba este partido era muy difícil. Si tengo que decir lo de Las Palmas, lo digo. Hicimos el partido que requería el rival. Son muy buenos en la banda con el 2x2 en la banda. Nos faltó esa finura para resolver las jugadas de ataque. No lo llamaría lo peor, porque el Oviedo te provoca eso. No tuvimos ese último pase, ese buen centro, siempre llegaba el 2x1 en banda... Es lo que provoca el Oviedo, que es un gran equipo. Me dijeron que habíamos marcado siempre, pero es que ellos llevan poco más de 20 goles recibidos, como el Tenerife. Si no le contrarrestas lo bueno que tienen ellos terminas perdiendo. No me preocupa que haya que estar más fino en los últimos metros para las pocas ocasiones que podamos crear, pero no se dio".

"Queda trabajo mental y futbolístico, pero no más de lo que le corresponde. Si jugamos los 10 últimos minutos con el corazón, de ir e ir e ir, lo perdemos. Lo tenía clarísimo. Quedan tres partidos, depende de nosotros, hay que seguir trabajando como lo veníamos haciendo. Estoy tranquilo y super confiado. Nueve puntos en juego y para adelante", señalaba el entrenador, que le dio un cariño a Sekou: "Cumplió con lo que trabajamos. Tenía un trabajo muy gris, mantener a los centrales fijados y la que cayera en el área meterla. Por eso jugué con él de referencia. Cumplió el trabajo que le pedí. Va a ser igual de importante que el resto de los jugadores".