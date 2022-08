Guede: "¿Ascenso? Hablar de él sólo sirve para que al final te digan si triunfas o fracasas"

Pablo Guede compareció este viernes ante los medios de comunicación en la previa del choque ante el Burgos. Viajan hasta El Plantío esta tarde para la primera jornada de la LaLiga SmartBank, este domingo a las 22:00 horas. El argentino, que confirmó que Pablo Hervías es el elegido para la posición de extremo, fue más cauteloso con el objetivo del ascenso, mostró su satisfacción por cómo fue la pretemporada y cómo asimilaron conceptos y expuso sus dudas, a dos días del partido, con el once a disponer. El esquema sí lo tiene claro.

"Decir el objetivo sólo sirve para que te digan si triunfas o fracasas. Tenemos el objetivo de competir cada día, cada domingo, contra cualquier equipo. Que cada entrenamiento sea mejor que el anterior. Eso nos pondrá donde nos tienes que poner", explicaba Guede sobre la recurrente palabra del ascenso, ya en boca de toda la plantilla: "Estamos ilusionados, contentos, con un grupo magnífico. Lo que digan los jugadores es lo que sienten, es super respetable. Es ilusionante. Yo lo tengo muy claro. Si vos no vas semana tras semana... si cuando están mal no estamos unidos te vas al hoyo".

El argentino se muestra satisfecho por todo lo aprendido durante el mes de pretemporada con el grupo: "Hicimos una pretemporada correcta. Creo que trabajamos muy a conciencia, que los jugadores desde el primer día que llegaron estaban muy metidos con el trabajo. Ahora empieza lo bueno, lo lindo, que es para lo que nos preparamos. A ver donde nos pone la Liga, es larga y vamos a pasar por muchas situaciones y hay que saber sobrellevarlas. Quedan muchas cosas por ajustar. Eso solo lo da la competición. Empezamos a querer generar esa sociedad desde el primer día de pretemporada. Vamos en ese camino. LaLiga es la que te marca que seas menos impredecible como esas primeras jornadas".

"El Málaga que quiero es el que compita en cualquier lado. ¿Qué significa esto? Que el rival haga méritos suficientes para poder ganarnos, no por errores nuestros. Errores como el de Granada no nos pueden pasar. No estábamos coordinadas. Tenemos una forma de marcar a los laterales. Eso es lo que yo digo. El Málaga que quiero es que compita de tú a tú a cualquiera y en cualquier cancha. Ese es el objetivo número uno", insistía Guede en lo referente al estilo que quiere de su equipo, del que sabe ya el sistema pero no sus nombres: "El sistema sí, los jugadores no lo sé. El martes les di a elegir a ellos equipos. Armaron equipos ellos y entrenaron a un nivel grandísimo. Nadie es suplente, todos son titulares, aunque no jueguen. El mensaje es que van a jugar todos. Lo mantuve hasta ahí y lo voy a mantener hasta mañana. Soy mucho de tener bases: sota, caballo y rey. Eso nos permite jugar con línea de tres y cuatro. Nos va a depender de lo que más nos conviene. Nunca sin perder nuestro patrones. Salir jugando, presión tras pérdida. Querer la pelota en todo momento. Eso no se negocia. Las características van a ir variando dependiendo del rival".

Sobre el rival, el Burgos, aseguró que "tengo que tener una imaginación grande, para saber qué me voy a encontrar. El Burgos cambió el sistema casi todos los partidos. No sé qué me voy a encontrar. Cuando veamos su once intentaremos acercarnos. Estamos preparados para cualquier cosa. Me preocupa todo del partido. Estamos un poquito que no sabemos qué esperar, el debut, si nos va a poder el nerviosismo, si tendremos el aplomo suficiente, rival complicado con un entrenador con las cosas muy claras. Me preocupa todo. Ese nervio lindo lo tengo, de ver cómo nos va".