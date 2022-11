Palabra de Luis Muñoz

Luis Muñoz no acaba de tener la continuidad deseada en el plano físico. Es un jugador capital. Su empuje, recorrido y llegada son esenciales para que este Málaga CF recobre el debilísimo pulso que tiene ahora mismo. El capitán compareció en el marco de la presentación de una nueva edición de Valores Blanquiazules con el CEIP Lope de Vega de Coín como invitado de lujo.

El capitán blanquiazul aclaró que ya está “recuperado” de su reciente esguince de tobillo y “pensando en el fin de semana”. “Tenemos en mente ir a Zaragoza y conseguir los tres puntos. La gente está con ilusión y ganas, tenemos que sacar esto adelante como sea y estamos entrenando muy bien, con ambición y una idea, que es ganar en Zaragoza”, continuaba.

"Es un partido complicado, el Zaragoza en una situación parecida a la nuestra, pero tenemos que pensar en nosotros y dar lo mejor para ganar. Ansiedad no tenemos, tenemos ambición. Esa ambición es lo que nos puede penalizar, ha habido partidos que hemos perdido por errores nuestros, pero he visto otros equipos en Segunda con errores como los nuestros y no les están penalizando tanto como a nosotros”, quería mandar Luis como un mensaje positivo: "En la Copa del Rey pasamos de ronda y ahora nos enfrentamos al Nàstic, con ganas de afrontar todos los partidos”.

En relación a la trágica situación que atravesó Álex Gallar con la muerte de su hija recién nacida, Luis decía que “ha pasado una situación difícil, pero sabe que tiene todo el apoyo del equipo. Es mentalmente fuerte, lo necesitaremos y nos puede dar mucho”, resaltó un Luis Muñoz dolido por la actual situación deportiva del equipo: “He vivido situaciones parecidas a esta. Me duele ver la situación en la que nos encontramos, ver a la gente irse con la cabeza abajo y no tener los resultados que queremos”.

Zaragoza y Ponferradina, próximos rivales, pueden marcar el futuro del equipo: “Nadie te dice que ganando estos dos partidos te vas a salvar. Son partidos muy importantes para romper la racha, y también para conseguir de aquí a final de temporada más victorias”, afirmaba el capitán, que recordó que el Real Zaragoza “está mal, como nosotros, pero tendrán un poco más de presión al jugar en su campo. Tenemos que saber jugar con eso y pensar en nosotros, hacerles daño y contrarrestar su ataque”.

Finalmente, Luis Muñoz habló de la mejora individual para un beneficio colectivo: “Tenemos que dar mayor rendimiento, individualmente, para que el grupo se haga más fuerte. Por individualidades somos un gran equipo, pero tenemos que demostrarlo como grupo. Ir todos a una, hacia la misma dirección”.