El regalo envenenado de Pau

Pau Torres es ahora mismo baja para el Numancia-Málaga de mañana (Los Pajaritos, 21:00 horas, Gol). Y no por nada malo que le haya sucedido al defensa, al contrario. La llamada de la selección española sub 21 se convierte en una especie de regalo envenenado que tiene en vilo al club de Martiricos.

Lo que no han conseguido las lesiones, las amarillas o la simple competencia, lo va a conseguir la Federación Española con esta convocatoria. Y además una jornada antes de lo esperado. Pau, que no se ha perdido ni un minuto en LaLiga 1|2|3, será baja ante el Nàstic de Tarragona con seguridad. Hasta ahí, todo normal. Son fechas FIFA y no hay nada que hacer mientras la competición no pare. Pero es que también es muy posible que no se vista de corto en Soria.

La cuestión es que tendría que estar en Las Rozas a las 13:00 de este próximo lunes. Según publicó El Desmarque, el Málaga está intentando presionar a la RFEF para que permite al futbolista incorporarse después de la cita de Los Pajaritos. Ahora mismo el ente federativo desoye las peticiones del club de Martiricos, que confirmó a este periódico que la comunicación existe pero no hay optimismo.

La sub 21 tiene su primera cita el jueves 21 con Rumanía (Los Cármenes, 18:45 horas) y el lunes 25 la segunda ante Austria (Algeciras, 18:45). Su caso es parecido al de Munir, por ejemplo, que sí obtuvo permiso de la federación de Marruecos para estar presente el lunes en Los Pajaritos.