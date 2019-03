La convocatoria de la 'Rojita' no cogió por sorpresa a Pau Torres

La convocatoria de Pau Torres con la selección española sub 21 cogió por sorpresa, aunque no al protagonista de la noticia. El central, que se encontraba en un acto de patrocinio del Málaga en el momento del anuncio, confesó que la llamada ya la conocía desde por la mañana. Aunque no fue él quien la recibió en primicia. "El primero en decírmelo ha sido Muñiz, que él ya lo sabía y ha sido el primero en comentármelo y en darme la enhorabuena", comentó el castellonense en palabras para los medios oficiales del club.

Eso sí, asegura que algo se olía. "Sabía que había pocos centrales en la categoría y en Primera que podían optar en ir a la selección, y creo que es una buena noticia para todos y en especial para mí", apuntaba Pau, al que acompañan en la lista los centrales Jorge Sáenz (Tenerife), Jesús Vallejo (Real Madrid) y Meré (Colonia). Además del tinerfeño y el cedido por el Villarreal, Segunda División aporta a la lista los nombres de Dani Martín (Sporting), Rafa Mir (Las Palmas) y Manu Vallejo (Cádiz).

"Se cumple otro sueño en mi carrera, era algo que venía buscando este año en Segunda División; estoy muy contento y feliz de poder vestir la camiseta de mi país", continuó Pau Torres sobre la llamada de De la Fuente para jugar con la Rojita, de la que se congratula: "Estoy muy contento por cómo se está dando la temporada. Estoy muy agradecido por tener esta continuidad y esperemos seguir en esta línea, con dinámica positiva".

Además, el defensor blanquiazul asegura que esta llamada es responsabilidad directa del Málaga y la temporada que está realizando el conjunto de Juan Ramón Muñiz. "Está claro que si el equipo no está bien, no nos viene a ver nadie. Esta convocatoria significa que el equipo está en una buena dinámica, en una buena línea de trabajo y hace que todo reluzca más".

Pau disputará con la sub 21 los próximos partidos ante Rumanía y Austria el jueves 21 y el lunes 25, respectivamente, en Granada y Algeciras. Esto significa que se perderá, al estar en la concentración, el partido que el Málaga disputa en Tarragona contra el Nàstic el domingo 24 a las 16:00. Hay que recordar que el central de 19 años es el único jugador del equipo que ha disputado todos los minutos hasta la fecha, 2.610.