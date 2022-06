Pau Torres, el 'Xiquet' se hizo hombre en Málaga

El último partido que Pau Torres jugó en La Rosaleda fue triste. Fue la vuelta de la eliminatoria ante el Deportivo de la Coruña en el play off de ascenso de la temporada 2018/19. Pau había llegado a Málaga desde Villarreal, el equipo de su tierra. Se pensó en el club castellonense que le hacía falta una vuelta en la sartén para terminar de hacerse. Aterrizó cedido el verano anterior. Ciertamente, no era un gran conocido y su fichaje se consideró de perfil bajo tras el descenso, pero sus cualidades eran preciadas. Central zurdo, de 1.90, buena salida de balón. Otro central de origen, Juan Ramón López Muñiz, lo vio claro. Titular desde el primer día y cada vez con más galones. Llegó por primera vez la citación con España sub 21 en Málaga. Y no dejó de crecer.

Pau Torres regresó al Villarreal tras su periplo en Málaga. Y los tiempos se aceleraron. En octubre de 2019, cuatro meses después de salir de La Rosaleda, ya debutó con la selección española con Robert Moreno. Y con Luis Enrique está plenamente consolidado. También fue subcampeón olímpico en el proceso. Y en la Eurocopa jugó en todos los partidos hasta semifinales. En este tramo final de la Nations League está saliendo reforzado, con buenos partidos ante Portugal y Suiza, quizá el más sólido de una defensa un tanto discutida.

El 'Xiquet del poble', como se le conoce en Villarreal por ser un caso especial, al ser nacido allí y haber pasado por todas las categorías inferiores del club de su ciudad, se ha revalorizado en el mercado. El título de la Europa League y las semifinales de Champions League este año le han puesto en el escaparte. Transfermarkt le da un valor de 50 millones de euros. Se le ha vinculado con varios equipos de la Premier. El Málaga está atento. Le corresponde por haber participado una temporada en su formación (hasta 23 años) un 0.5% del traspaso si hay una transacción al extranjero. Es decir, si fuera vendido por esos 50 millones, para Martiricos irían 250.000 euros. No estaría mal.

El Xiquet se hizo hombre en Málaga en aquella temporada que no pudo ser culminada con el ascenso y que aceleró la caída de la institución porque puso fin a las vacas gordas. Todas las fichas se pusieron para subir y salió cruz. No obstante, hubo alguna cosa positiva, como ese desarrollo de Pau Torres, que dejó un grato recuerdo personal y deportivo en la ciudad. Se despidió de manera muy elegante y siempre se ha referido a Málaga como un momento clave en su carrera. Ahora llega con 25 años, en plenitud y como jugador importante para la selección española.

En una situación similar llegó otro central de Luis Enrique, Diego Llorente. Su temporada fue más complicada. Fue la 2016/17, donde ya llegó el aviso de que se podía bajar a Primera. El central madrileño fue criticado, aunque en el tramo final mejoró algo su rendimiento con Míchel. Su carrera fue a mejor cuando salió de Málaga. Le fichó la Real Sociedad, que le acabó traspasando al Leeds United por un buen dinero. Estuvo en la pasada Eurocopa también y ha regresado en este tramo final de la Nations. Ha formado pareja con Pau Torres. Si siguiera con la rotación masiva Luis Enrique, les tocaría descansar, aunque parece que han mezclado bien y que rindieron mejor que le dúo Eric-Íñigo, este último con algún problema físico.