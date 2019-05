Son los caprichos del formato de LaLiga 1|2|3, pero el Málaga puede perder hasta tres jugadores de cara al probable play off de ascenso a Primera División. Y es que a las conocidas bajas de Munir y Alfred N'Diaye, que presumiblemente estarán con Marruecos y Senegal para disputar la Copa África de Naciones, se puede unir la de Pau Torres. Hoy se dará a conocer la lista de convocados de la selección española sub 21 para disputar el Europeo de Italia y el central castellonense tiene opciones de entrar en ella.

El futbolista cedido por el Villarreal entró en la prelista de 54 jugadores publicada el pasado domingo, en la que no está Javier Ontiveros, así que puede ser uno de los que pase la criba final del seleccionador sub 21 Luis de la Fuente, cuya convocatoria se conocerá a las 12:00 a través de los medios oficiales del combinado nacional. Pau es uno de los ocho centrales de esa amplia bolsa de futbolistas y a priori se quedarán cuatro por el camino.

Pau no es el único jugador de LaLiga 1|2|3 en peligro de quedarse sin play off de ascenso, ya que también están en la prelista para el Europeo Manu Vallejo (Cádiz) y Carlos Fernández (Deportivo). Hasta nueve jugadores aporta la categoría, muestra del nivel existente. Además del central y los citados se encuentran Rafa Mir (Las Palmas), Marc Gual (Zaragoza), Jorge Sáenz (Tenerife), Dani Martín (Sporting), Fede San Emeterio y Pozo (Granada).

De estar entre los convocados, sería un regalo envenenado para el jugador y el Málaga. Supondría un reconocimiento para su temporada, pero implicaría perder a un jugador capital en el equipo, ya que la Rojita arranca el campeonato en un mes, el 16 de junio, ante la anfitriona Italia. El grupo lo completan Polonia y Bélgica. Se espera que España inicie la preparación el 31 de mayo, así que contando con que la fase regular de Segunda terminará el día 9 de junio, podría incluso perderse los últimos partidos de Liga si no hay un acuerdo con la RFEF.

"Es injusto, en el Championship son dos equipos más y a estas alturas ya se saben los finalistas del play off"

De este modo, el Málaga podría perder a sus jugadores más habituales. Pau Torres es el que más minutos suma esta temporada, 3.240 minutos repartidos en 36 partidos, seguido por Munir, con 3.060 en 34. N'Diaye es el sexto con 2.827 en 32 encuentros. Cuando se fichó al marroquí y el senegalés se hizo contando con ello, y de darse finalmente la convocatoria del castellonense sería turno para que Diego González o Lombán cojan protagonismo.

Precisamente su única ausencia en todo el curso fue por su primera convocatoria con la selección sub 21 el pasado mes de marzo, cuando se estrenó con La Rojita ante Rumanía. Se perdió el partido ante el Nàstic, en el que además cumplió ciclo de tarjetas, y se quedó en el banquillo la siguiente semana contra el Sporting. El resto de encuentros los ha jugado íntegros.

Como ya hizo en su momento N'Diaye, Pau Torres no ha guardado silencio. Pese a la ilusión de poder jugar un torneo internacional con la selección, el central no ocultó ayer su molestia con el formato de la categoría en rueda de prensa. En su queja pública, el central comparó esta situación con la del Championship inglés, donde la temporada está a punto de terminar.

"Hasta que no salga la lista no lo sabremos, pero sí que es verdad que es un poco injusto, porque por ejemplo en la Segunda División inglesa son dos equipos más en la liga y a estas alturas los equipos ya están clasificados para la final del play off. Los que tenían que ascender directo ya lo han hecho, y los que no, van a jugar ya la final del play off en mitad de mayo. Deberíamos aprender de ahí, sin ninguna duda", manifestó Pau Torres.