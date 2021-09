Paulino: "El nivel de la cantera del Málaga no es normal, una locura"

Paulino de la Fuente es uno de los hombres del momento. Su doblete al Girona le han puesto bajo el foco. El extremo estuvo en Área Malaguista, el espacio dedicado en exclusiva al Málaga de 101 Televisión. El cántabro, simpático y sonriente, no puede estar más contento de la elección que hizo este verano enrolándose en la nave blanquiazul.

"El equipo ilusiona, gente joven, con ambición. El objetivo es llegar lo antes posible a los 50 puntos y luego, lo que hablamos, queremos soñar y estar lo más arriba posible. Tenemos que pautar los objetivos como estaban al principio de temporada e ir creciendo con el trabajo que estamos haciendo. A partir de ahí, ilusionar a la gente, que la gente nos ilusione a nosotros. Somos gente joven, trabajadora, en disposición de aprender”, comentaba Paulino, famoso desde el primer día por la canción que le dedicó el malaguista Francis Rumba y que se convirtió en un fenómeno viral: "Me hizo mucha gracia, tuve el placer de conocerlo”.

El primero de sus goles como malaguista fue una obra de arte: "No me da tiempo a pensar mucho. Justo cuando consigo recibir estaba bien orientado y tuve tiempo suficiente para ver dónde se encuentra el portero. En otra situación a lo mejor hubiera conducido, buscado el regate en la frontal, encarar o sacar afuera. Se me hizo la decisión fácil porque lo vi rápido. Eso fue lo más importante, que tuve tiempo para acomodarme”. Tuvo un gran aliado para este tanto: "La acción de Kevin fue muy buena, consiguió encontrarme y vi al portero adelantado. Pensé que era la mejor opción y por suerte fue gol. Ya nos lo merecíamos y la verdad es que nos dio la vida. Hay días que no quiere entrar y otros que te regala momentos como estos. Hay que estar ahí siempre para trabajar, para que entre la mayor parte de las veces. Le pudimos dedicar una victoria a nuestra gente”.

Y con Kevin celebró el tanto de manera singular: "Fue un gesto que hablamos en el momento. Dijimos 'oye, vamos a hacer un gesto para la afición y para nosotros'. No tiene ningún significado especial. Fue sobre la marcha. Habíamos hablado alguna vez de hacer una celebración juntos si metíamos un gol, él me había dado la asistencia y decidimos hacer eso".

No puede esconder que la irrupción de Kevin en el fútbol profesional es de un impacto tremendo: "Futbolística y personalmente es un jugadorazo. Tenemos que cuidarlo mucho, no es fácil para la gente joven. Yo he pasado por ahí hace poco, es mi segunda temporada en el fútbol profesional, y tenemos que cuidarlo. Siempre hablo con él, hay que mantener los pies en la tierra, trabajar. Ya se ha anunciado su renovación y son recompensas que se merece pero no se puede quedar solo en eso. Tiene que seguir, no tiene que venirse arriba ni abajo, tiene que trabajar como ha hecho desde el primer día que yo llegué y lo conocí. Él y todos los chavales de la cantera tienen un nivel altísimo. Cuando llegué pensé que no era normal. Faltaban diez o doce jugadores por llegar a la plantilla y había un nivel ya altísimo. Haitam, Larrubia, Julio, Roberto, Andrés, Quintana, Bilal... te podría decir todos. Los diez o doce que estuvieron con nosotros tenían un nivel altísimo. Era una locura. Confiábamos en que nos podían dar mucho e importante. Lo demostraron ante el Ibiza, que entre Haitam y Roberto nos dieron un punto".

En la prolongación se vio al Málaga conseguir el 2-0 con cuatro jugadores llegando en estampida al área rival: "En el 2-0 se ve la ilusión y la ambición de la gente. No es fácil en el minuto 95 la jugada y la carrera que se hace Brandon, que se merecía también el gol porque había hecho un trabajo excepcional. Cuatro personas metidas en el área, eso habla de las ganas que tiene el equipo y la ilusión”.

A esas alturas de partido ya estaban la mayoría fundidos y aun así no se escondieron. José Alberto preguntó a Paulino si quería el cambio y el cántabro le dijo que se quedaba en el campo, que podía: "El míster me hizo el gesto de si estaba bien para seguir, le dije que sí. Al final todos queremos estar en el campo lo máximo posible y yo me estaba encontrando bien. Lógicamente acumulas cansancio del partido. Al equipo se le pueden pedir muchas cosas, pero sabemos que el esfuerzo es innegociable. Tenemos que estar dando el cien por cien porque sabemos que así la gente va a estar de nuestro lado, es lo mínimo que podemos darle, dejarlo todo en el campo y por el escudo. Se vio en la última acción, con cuatro jugadores llegando al área en el minuto 95. Me parece una locura. He visto el gol repetido y aunque sea más feo que el primero, es igual de importante. Habla de la capacidad del equipo, su ambición, sus ganas... Brandon también merecía el gol por el trabajo que está haciendo estos últimos partidos. Ya le llegará a él también, son situaciones que pasan, un día se fallan y en la siguiente ojalá nos pueda regalar él la victoria a nosotros".

Cuando apostó por Málaga este verano pasado no sabía que se iba a encontrar un vestuario tan sano: "Lo más importante y lo que más me gustó al llegar aquí es el vestuario. Desde los capitanes, que nos recibieron con un cariño de la leche, hay muchas risas, un ambiente muy bueno. Eso es lo más importante y lo que está reflejando que el equipo vaya a full hasta el último minuto del partido. Hay química y espero que siga habiéndola durante toda la temporada y ojalá pueda traducirse en victorias para nosotros, para la afición y para la gente. Todos nos lo merecemos".

Afición

“La gente para nosotros es imprescindible, los necesitamos para seguir adelante. Otros días como en Almería o los partidos anteriores me hubiera gustado estar más acertado, pero me voy encontrando muchísimo mejor. Esto es una pequeña recompensa individual porque me había quedado en los otros partidos con un sabor un poco agridulce. Seguía confiando en que tenía que llegar, que estaba teniendo ocasiones. Tuve la suerte de poder regalarles la victoria”.

Punto inflexión

“El balón al poste toca en Bernardo, habría sido con un poco de suerte, pero sabía que estaba al caer. Lo merecíamos todos a nivel de grupo, pero lo estábamos haciendo bien más allá de la definición. Espero que sea un punto de inflexión y me dé confianza, yo necesitaba estrenarme. Al final estamos aquí para ayudar al equipo e intentar hacer goles. No sólo tuve las de Almería, también ante el Alcorcón tuve una con la derecha que paró bien Dani Giménez. Lo importante es que el equipo gane, pero si encima puedes ayudar con goles a ganar, mejor que mejor”.

Málaga como ciudad

“Soy del norte y barro mucho para casa, pero se vive muy bien aquí. El tiempo acompaña mucho, la alegría de la ciudad, se come espectacular. En el norte hace un poco más de frío, pero se come también muy bien y es muy bonito. Hay que disfrutar de todo. Vivimos en un país precioso, cada zona tiene sus cosas y estoy encantado. Tengo una calidad de vida muy buena. La gente me parece espectacular, el trato de los aficionados, del club… Esperemos que siga yendo todo bien”.

¿Cuánto tardó en decidirse por Málaga?

“Sinceramente, lo tenía medio claro. Manolo me transmitió buenas sensaciones. Para los jugadores es difícil porque tienes más opciones y no sabes cuál es la mejor. Al final buscamos la mejor a nivel deportivo. En estas situaciones, jugadores jóvenes no tienen que mirar por el dinero, sino por la situación deportiva, que es lo que te va a hacer llegar a más y así lo pensé desde el principio. Mi familia y yo lo teníamos claro. El Málaga estaba ahí desde el principio. Manolo y el míster pusieron mucha confianza en mí, lo tuve claro y no pudimos decir que no. De momento está saliendo bien y estoy encantado con la decisión que tomé en su día”.

El Zaragoza apretó para ficharle

“Había alguna opción más, pero no tenía esa misma ilusión o ganas y cuando se te mete algo en la cabeza, quieres verlo y estar ahí. Quería estar desde el principio de la pretemporada, trabajar bien y me decidí desde el principio. Estoy encantado. No podía tomar mejor decisión”.