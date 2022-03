Paulino, de lesionado a apto en unas horas

Arranca marzo después del regusto amargo que dejó el empate in extremis del Cartagena. Pero no hay mucho tiempo para lamentaciones. El Málaga regresó al trabajo en una sesión en la que se incorporó Paulino de la Fuente, que en cuestión de horas ha pasado de no poder jugar "por molestias físicas en la sesión de activación" previa al encuentro a estar "apto".

Fue Paulino la principal novedad en el equipo blanquiazul además de Andrés Caro, que había jugado el pasado domingo el partido de Copa del Rey juvenil contra el Celta de Vigo. Los de Natxo González saltaron al verde a las 11:30 horas al completo para recibir una charla por parte del propio técnico. Como es normal en estas jornadas de recuperación, los diez titulares de campo se ejercitaron en el gimnasio.

Dani Barrio sí se quedó con los otros dos porteros, Dani Martín y el canterano Dani Strindholm, en el campo. Con ellos, 13 futbolistas más entre los que estaban los jugadores con dorsal del filial Kevin, Roberto, Ismael Gutiérrez, Benítez, Dani Lorenzo y el también citado Andrés. Hubo ración mixta de físico y balón. Entre los lesionados continúan Juande, Genaro y Luis Muñoz.