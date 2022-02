Natxo González: "Es una oportunidad perdida, lo teníamos en la mano..."

Tres puntos se le escaparon al Málaga CF en la última jugada del partido y el semblante de Natxo González tras el partido lo decía todo. El entrenador blanquiazul fue claro y comentó que "es una oportunidad perdida, lo teníamos en la mano...". Aunque sacó muchos aspectos positivos de un partido en el que consideró que sus jugadores estuvieron mejor que el rival y van por el buen camino.

"Hay momentos de estos en los que todos son desgracias. Hay que seguir y pasar este momento complicado. Mañana volverá a amanecer. Es duro pasar por estos momentos. Por eso es cruel, de qué manera, de medio de chilena. Tuvieron fases de mayor posesión, con su único tiro a puerta del partido, cuando tú tiras siete u ocho. Pasa esto pasa en estas dinámicas. Hay que pasar este duelo, y a partir de ahí rescatar muchas cosas buenas que han podido pasar", explicaba el entrenador blanquiazul, positivo pese al jarro de agua fría en el último suspiro, con los tres puntos ya en la mano.

"Vamos creciendo, vamos a lo que queremos. Eso es una evidencia. Por eso digo que tenemos que reforzar lo que hacemos bien", insistía Natxo, que analizaba así el transcurso del partido: "Empezamos bien el partido pero luego tuvimos que replegar. Ellos tienen buen pie. Recuperamos, tuvimos transiciones importantes para ponernos por delante. El segundo tiempo fue espectacular en el comienzo. Una pena no tener más diferencia en el marcador. 1-0 y ese miedo a perder lo que tiene, te mete atrás. Tuvimos que meter a Alberto entre los centrales. En esa jugada desgraciada te vas con esa cara... Si miras el desarrollo del partido es para sacar muchas cosas positivas. Ahora duele, porque lo que más importa es el resultado".

El técnico considera que "han sido los mejores minutos desde que he llegado", aunque también le gustaron algunos en Anoeta: "Es un poco lo que buscamos, relacionarnos más, tener más pausa en ciertos momentos... Esos momentos han sido buenos, tenemos que intentar prolongarlo en el tiempo. Dentro de un partido hay muchas fases y hay que controlarlas todas. Estamos en el camino, el resultado es el que tiene que hacer bueno todo eso".

"Cuántas veces has visto esto en el fútbol. Me gustaría que hubiéramos tenido el balón, más personalidad, pero en estos momentos y situaciones, tiendes a meterte atrás", explicaba Natxo sobre el repliegue de su equipo en el tramo final: "Ellos tenían muchos delanteros sobre el campo. Cuando recuperamos teníamos que intentar retenerla. Pero tenemos que ser realistas. Cuando tienes los tres puntos tan cerquita, tiendes a defender, pasa en todos los partidos de fútbol del mundo. Estábamos defendiendo bien, una desgracia en esa jugada... Tuvimos opciones para tener más ventaja en el marcador para no llegar con estos problemas al final".

Sobre la baja de Escassi, que no estará ante el Amorebieta, explicó que "esta semana veremos qué hacemos. Esto pasa, unas veces por lesión otras por sanción. Buscaremos soluciones y otros nombres, como siempre". Además, descartó que Febas tuviera algún tipo de molestia en el gemelo, sólo desgaste.