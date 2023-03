Pellicer: "El de Andorra es el partido más importante"

Tras la victoria ante el Leganés, Sergio Pellicer intentaba mandar un mensaje positivo, de seguir manteniendo la fe en lo queda sin despegar los pies del suelo. "Son tres puntos, es cierto que las sensaciones eran muy positivas pero no traían resultados. Vivimos de resultados, más en esta situación. La victoria es un desafío a la adversidad, seguimos sobreviviendo. Por lo menos tenemos la conexión con la grada, gracias a la afición en estos momentos tan críticos, tenemos que agarrarnos mucho en cada partido, es mucha historia detrás la que tenemos", explicaba el técnico de Castellón: "Con 0-0 hemos tenido que hacer dos cambios por las tarjetas que nos penalizan y no podemos asumir riesgos. El árbitro me había avisado de que podíamos quedarnos con uno menos. Cambiamos el sistema, conseguimos el gol, tuvimos que sufrir, en esta categoría es imposible no sufrir, el 2-0 lo metió la afición. Ahora mucho control emocional, a seguir sufriendo para sobrevivir".

"Los que más sufren son los profesionales, no conozco a ninguno que no salga a ser el mejor, a no ganar", defendía Pellicer el compromiso de sus jugadores: "El esfuerzo no se negocia, a partir de ahí podremos estar mejor o peor. La agresividad, el esfuerzo, los duelos... Tenemos talento, pero no se expresa engañando. Si pones primero al esfuerzo lo ve la afición. Si miramos la clasificación, mi foco está en Andorra. El partido más importante es el siguiente, pero en esta ocasión, al no haber ganado en toda la temporada dos partidos seguidos, es la clave, es seguir conectados".

"Hicimos un primer tiempo de los mejores a nivel de ataque posicional, de tener el balón, aunque no amenazamos los espacios, faltaba profundidad, el desmarque de distracción... Cuando llegábamos cerca del área faltaban puntos de remate. Después de ver las tarjetas de Fran y Escassi, para poder seguir siendo agresivos, pasamos a un 4-4-2. Ellos cambiaron a un 3-5-2, nos querían igualar. Salían los centrales en conducción y no podíamos saltar. Salimos con dos delanteros para obstaculizar a los centrales sus conducciones. Con Chavarría, Rubén para jugar por dentro y espacios, Aleix se asoció bien y dio profundidad con Cristian. Los jugadores se sienten cómodos con esta línea de tres. Los mecanismos están bastante claros. Pero hay que ganar más partidos, que es lo más importante", proseguía analizando el entrenador.

Pellicer reconoció que el partido de España le ha servido para que su equipo estuviera más tranquilo. "Hemos tenido más foco en el partido, cuando tienes más foco en el partido, gracias al partido de la selección y los eventos que ha habido, a veces no nos viene bien estar en el foco. En el día a día hemos estado más tranquilos y eso se transmite. Queremos transmitir calma. Hay un camino, la máxima exigencia, hemos metido 22 jugadores en la convocatoria. Tenemos que tener determinación y resistir con mucha disciplina. A ver si viene Polonia a jugar y estamos más tranquilos", bromeaba Pellicer.

"Va a depender de nosotros, tenemos que encadenar victorias. Vamos a por tres bloques. Hace varias temporadas el Numancia estaba en play off en la primera vuelta y bajó, puede caer alguno que no se espera. En esta categoría cuesta muchísimo encadenar victorias, a todos les cuesta. Bendito sufrimiento, no obstante. Hemos empezado siendo penúltimos y al final el orgullo que tenemos que sacar, el coraje. El segundo gol lo marcó la afición. Deseábamos más puntos en este bloque, lo que habíamos hablado con los rivales que teníamos, Las Palmas y Levante, era sacar más puntos. Los cinco puntos nos valen para seguir sufriendo. Nos queda otro en el que no nos vale esta puntuación. Hay que encadenar victorias seguidas para llegar a los últimos seis partidos teniendo que ganar casi todo, pero vivos", sacaba sus cuentas Pellicer.

"Es cierto, hay mucho sufrimiento. Durante tantas jornadas ha habido muy pocas victorias. Ante tanta adversidad, es una final, te juegas muchísimo. No es una liberación, pero sí autoestima, que crean en el trabajo que se hace, con hambre y honestidad. Ahí llegaremos hasta donde podamos. Si uno lo intenta hasta el último esfuerzo no existe el fracaso. Corremos, apretamos más que el rival. No es controlable el resultado, pero esfuerzo, trabajo y actitud es innegociable", elogiaba Pellicer a sus jugadores: "Estamos en un club grande, tenemos que asumir muchas situaciones. El foco lo noto en los jugadores, he visto más tranquilidad y a un entrenador le viene perfecto. Estamos en el infierno, en una tormenta, ¿Qué queremos? Este club ha tenido grandes leyendas de entrenadores y jugadores. La única forma de representar a este club es darlo todo. Egoístamente, fuimos al Campo de la Federación y no nos quejamos. Ante los problemas buscamos soluciones y no hay que buscar conflicto".

Andorra

"Para mí es el partido más difícil del que nos queda. Ya hablaremos del rival, por cómo venimos y estamos trabajando, de lo que hemos visto en La Rosaleda. Vivimos esa sensación en La Rosaleda con el Zaragoza y en Granada el click fue al revés. El último gol es el average, están a muchos puntos, pero es un detalle. Para mí es esencial ese partido".

Plan de partido

"En el plan de partido lo estábamos ejecutando bien, faltaba amenazar más, las ocasiones, los rivales juegan con eso, las tarjetas de Fran y Escassi nos sacaron, no me gustó eso porque no hubo continuidad, nos sacaron del partido. Si estuviésemos en otra situación trabajaríamos otro aspecto. La ansiedad y las pulsaciones a 180... El equipo quiere más y los rivales juegan con eso. Debemos tener control. En la segunda parte insistimos. Ocho minutos de prolongación, uno más... Tenemos que controlarlo. En la última jugada, conseguimos el segundo gol, si es al revés es un funeral esto".

Ndiaye, Gallar y Loren

"Para mí lo importante son los que están. Las palabras son con hechos. Esteban Rolón no contaba para el cuerpo técnico y jugó uno de los partidos más importantes, contra el Deportivo. Se lo ganó en el día a día entrenando. Espero que los jugadores que por decisión técnica se quedaron fuera nos den lo que queremos. Espero que estén por la labor".