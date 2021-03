"Vamos a estar pendientes de su evolución", decía Sergio Pellicer sobre la baja de Alberto Escassi, clave en sus esquemas en los últimos partidos que no estará ante el Cartagena por precaución: "No está al 100%, queremos ser optimistas. Vamos a intentar que esté en Almería. Sabemos de este tipo de lesiones, el otro día hizo un entrenamiento parcial. Veremos las sensaciones. Espero que no sea nada".

Sí está en la convocatoria Ramón, el más indicado para sustituir a Escassi pero del que el técnico destacó que aún no está listo para jugar un partido completo, sí para segundas partes: "Ramón no está para iniciar, después de un proceso largo, de un tema lumbar está para poder ayudarnos. Espero encontrar al Ramón de inicio de temporada. No está al nivel físico. Ya llevamos dos entrenamientos, pero no ha hecho una semana entera para estar al mismo nivel físico. Este año ha dado un salto en todos los sentidos. Va a estar para ayudarnos en el transcurso del partido si es necesario".

"Hemos tenido estos problemas durante toda la temporada. El caso de Escassi, Chavarría, Ramón, Calero... siempre tenemos que revertir la situación", recuerda Pellicer, ante posibles variaciones en su once debido a las bajas: "Valoraremos con varios planes. Pero vamos a mantener la estructura. Va a rendir al máximo nivel al que pongamos. No nos olvidamos de los que no están pero el equipo compite, lo importante es el colectivo. Hay jugadores que son importantes, pero no podemos entrar en victimismos".

De hecho, Pellicer dejó claro que no pretender hacer rotaciones pese al carrusel de partidos que se avecina: "No. Vamos a pensar que es un partido importante. Cuando juguemos el partido de mañana nos podremos a pensar en Almería. Vamos con la idea de sacar el mejor equipo posible. La gente que salga del banquillo que dé soluciones. Todos los que están están al 100%. Anteriormente sí, estamos en un momento importante para todos los equipos y pensamos en focalizarnos al 100%. Para que salga el mejor equipo e ir a por la victoria".

El Cartagena, un rival incómodo

"Mentalmente el grupo está muy fuerte. Lo hemos demostrado. A nivel físico el equipo está dando pasos adelante. Tenemos que manejar varios registros. Pensamos que el partido más importante es este. Esperemos que no haya muchas bajas. Ante problemas soluciones. El Cartagena nos va a exigir un partido al límite, por las características del rival. Todos los equipos nos estamos jugando muchísimo", zanjaba el técnico sobre las rotaciones en estos próximos partidos, clara confianza a su bloque titular.

Sobre el equipo de Luis Carrión, Pellicer destacó que "e un equipo de contrastes" y de los "que más se ha reforzado". Para el técnico, "los datos de la primera vuelta le están penalizando, pero en casa está más competitivo que fuera" y espera encontrarse "un rival con mucha fuerza". "Se están jugando la vida. Nosotros también para lograr esos puntos para la permanencia y después soñar y ser ambiciosos", apuntaba el malaguista, que tiene claro el guión: "Tenemos que preparar el partido con la misma intensidad. La temporada pasada ya estuvimos así. Eso genera ansiedad y te lleva al límite. Es un rival que vamos a intentar que no se encuentre cómodo. Aprovechar las circunstancias del partido. Va a ser un partido totalmente diferente a los anteriores".