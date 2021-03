Scepovic: "Cada vez me siento mejor"

Stefan Scepovic sigue adaptándose a la mayor velocidad que puede. El último en sumarse al Málaga asegura que sus sensaciones van en aumento, tiene ganas de césped: "Cada vez me siento mejor, sumando minutos en el primer partido, lo malo es que no pudo ser con los tres puntos, que era lo más importante. Contento de poder debutar", contó en la cadena SER.

El delantero serbio, todo un trotamundos, se siente en su hábitat: "Lo veo como experiencias más que vas adquiriendo. En España me siento como en casa, es donde mejor me siento, pero han sido experiencias donde aprendes cosas, no solo deportivas, de la vida también. Te enriquece más. Aprendes de otras culturas y países, te sirve para más adelante. Aunque donde quiero estar es aquí".

Para él, la llamada de Manolo Gaspar fue un subidón: "Yo tenía un año más de contrato en Japón pero rescindí mi contrato y estaba en Serbia. Pasó todo muy rápido. En menos de un día lo hicimos todo. Hablé con Manolo y fue todo muy rápido. Sabía todo de cómo estaba el club. Yo seguía mucho la liga española y la verdad es que sabía de que iba. ¿Qué me ofreció? Se presentó y sólo con decir el nombre del club en ese momento… Yo estaba sin club y te llama el director deportivo del Málaga, que aunque esté como esté no deja de ser un club grande. Yo estaba muy contento de oír todo lo que me ofreció, no fue nada difícil de aceptar la propuesta. Hablé con mi agente y luego me llamó Manolo cuando ya había dado ya el sí”.

Ahora espera ganarse en el campo algo más que unos meses por el salario mínimo. "Contrato hasta final de temporada y después ya veremos cómo va la cosa, iremos hablando. No hay ningún tipo de cláusula", aseguró Scepovic, que no quiere hablar de cifras: "No me gusta, siempre lo he dicho en los sitios en los que he estado. No me gusta prometer nada, sólo trabajar para el equipo y después ya veremos. En el fútbol nunca se sabe, pero aportaré el cien por cien en el campo".

Como casi todos, pasó de puntillas por el tema arbitral: "No es nuestro cometido hablar del arbitraje pero en verdad yo creo que se vio en la tele. Íbamos ganando 1-0 y con ese gol te cortan un poco. Sumamos un punto, que es mejor que no sumar nada. Vamos poco a poco y a seguir en esta dinámica”.