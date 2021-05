Sergio Pellicer analizó la derrota del Málaga CF ante el Espanyol en Cornellá. El castellonense toreó cualquier polémica arbitral y no entró a valorar el primer tanto de los pericos que precede de una mano de Raúl de Tomás, así como lamentó lo abultado del resultado a tenor de lo que se vio sobre el césped del RCDE Stadium.

"Nosotros poco que reprocharnos en el sentido es que una cosa es el resultado. La primera parte jugamos en campo contrario, fuimos atrevidos, lo que pasa es que este perfil de equipo, el mejor de la categoría, a cualquier situación le saca rédito. No tuvimos errores, el único pero es el segundo gol. Si es verdad que si nos hubiéramos ido con el 1-0, con la sensación a nivel individual se hubiera visto otro partido. El equipo no ha perdido cara al partido", lamentaba el entrenador blanquiazul, que continuaba reflexionando: "Damos buena imagen en ciertos momentos y no se ve reflejado con ese resultado abultado. Esa situación es la que tenemos que quitarnos de la cabeza. El fin de semana tenemos otro toro, del mismo nivel. Queremos conseguir esa victoria y sellar virtualmente el objetivo. Quedan estos cinco partidos y nadie se va a relajar. Queremos acabar bien con sensaciones como las de la primera parte y con un resultado que sea a favor".

Sobre las acciones polémicas del partido, Pellicer aprendió del pasado: "Tenemos la experiencia este año de tantas situaciones que se han dado que intento no verlas, no las veo porque uno cuando acaba el partido está con las pulsaciones a mil. Puedes opinar cosas que te arrepientes después. No tengo nada que decir. Es muy difícil el trabajo de los árbitros, el que tenemos nosotros, las imágenes valen muchas veces más que mil palabras. El próximo partido cambiaría todo si pudiera haber aficionados. Nosotros no lo tenemos. Es acción-reacción. Estoy orgulloso del trabajo del grupo. No nos hemos merecido este resultado tan abultado. Pero felicitar al rival, porque van a estar en Primera División".

"Sana envidia de un equipo que el año pasado descendió y por hacer bien las cosas va a volver a Primera División. Hace tres años no pudimos nosotros", recordaba Pellicer, que se queda "con la imagen" que dio el equipo, algo que le reconoció el propio Vicente Moreno: "Me lo ha dicho él, que se lo hemos puesto complicado. El resultado parece otra cosa. Tenemos ese sabor agridulce, nos penaliza en demasiados conceptos que trabajamos mucho, esos mínimos detalles. Da rabia por el trabajo del grupo, porque insistimos, estamos muy metidos. Hacemos un plan de partido, sabedores de la calidad del rival, presionando arriba... Vienen dos goles que son dos acciones esporádicas. Tenemos que seguir trabajando y mejorando. No podemos reprochar nada al grupo. Con esas dificultades no buscamos excusas. El marcador creo que es demasiado abultado. Un gol nos metía en el partido, aunque estos no se ponen nerviosos por su calidad y como están trabajados. Daba la sensación que podíamos estar en el partido en cualquier acción. En ese último tramo estaban las diferencias. Orgulloso del trabajo del grupo".

Pellicer también aplaudió los minutos que tuvo Haitam, "que ha dado buenos minutos", y apuntó que en las próximas jornadas pueden ser otros los premiados: "Son nuestros jugadores que en estas cinco jornadas van a tener nuevas oportunidades. Es acabar cada partido compitiendo como el de hoy. Pero sin tener esos resultados que nos penalizan".

Su renovación, a punto

Sobre su renovación, volvió a recalcar que entre la próxima semana y la siguiente se debe cerrar el acuerdo que le mantenga ligada al club: "Es un tema que tenemos que hablar esta semana o la siguiente, y todo se arreglará". "Lo que queremos es que no haya distracciones. Tenemos que focalizarnos y centrarnos. Lo que queremos es ganar cinco partidos, sumar lo máximo posible. Es importante terminar bien la próxima temporada. El equipo está compitiendo bien a pesar de los resultados", zanjaba el castellonense, que quiere que se hable del fútbol y no de sus temas contractuales.