Pellicer es duro con Luis Muñoz al hablar de su expulsión

Sergio Pellicer habló, en la previa ante el Real Zaragoza, por primera vez de forma clara sobre la auto expulsión de Luis Muñoz ante el Albacete en el Carlos Belmonte: "No es ninguna tontería, es bastante más fuerte. Hemos intentado buscar un equipo que sea ordenado, porque si lo es fuera del campo lo es dentro. Tenemos un régimen interno que se queda dentro, eso está hablado. En la pizarra estaba puesto ‘no levantar los brazos al árbitro’. Estamos intentando hacer un reseteo total y empezar una Liga nueva. El ser humano es el único que tropieza dos veces en la misma piedra. Espero que no haya una tercera. Hemos trabajado situaciones de inferioridad con todos los planes que podemos encontrarnos. Los primeros afectados indudablemente es el responsable, pero tenemos que entender que en cada acción hay mucha gente que vive de esto y tienen sentimientos. Por encima del ego está el colectivo, eso lo tenemos que tener claro”.

Después de dos partidos de los últimos tres encuentros en inferioridad numérica, el técnico de Nules, ya en frío, desveló que los jugadores blanquiazules estaban apercibidos sobre la situación que se vivió con Esteban Burgos en La Rosaleda ante el Oviedo. Y dejó caer que espera que esta no se vuelva a ocurrir, ya que el equipo está jugándose cada jornada una final y no se pueden hacer regalos a los rivales. Pellicer no quiso desvelar cuál fue la sanción interna que recibió el capitán, pues eso es algo interno.