Sumó el Málaga tres puntos fundamentales en su lucha por permanecer en Segunda División. Y quiso Sergio Pellicer mandar un mensaje tranquilizador, de tener los pies en la tierra. "Soy una persona más de realidad y de hechos que de las virtualidades, para mí no existen. Tenemos que tener mucho equilibrio. Pienso que si no hubiéramos ganado estaríamos en una situación más preocupante, pero no habría que haber hecho un drama. Tampoco tenemos que hacer una fiesta. Queda mucho, hasta que no sea matemático... No podemos pasar de héroes a villanos, ni viceversa. Sabemos lo que cuesta todo. Quedan tres partidos. El viernes a preparar el partido de Gijón que va a ser igual de importante. Se tiene que celebrar como si fuera un título, al igual que si ganamos al Sporting. Desde la humildad, que son las virtudes grises. Tenemos que tener equilibrio. Ver los ojos de los jugadores así hace irse muy feliz para casa", comenzaba el técnico.

"El campo habla por sí sólo. Hubo un equipo que siempre fue a por la victoria. Para mí el análisis del juego queda en un segundo plano. Lo importante es la victoria, tener prudencia y preparar el partido de Gijón. Quedan nueve puntos y tenemos que tener la mentalidad de ir a por los nueve", seguía el de Nules, que hablaba de la solidez defensiva: "Es muy difícil, sobre todo, la racha que llevamos de no encajar gol. Cuando un equipo es sólido a nivel defensivo demuestra que es un equipo solidario, jugadores que tienen alma para defender y eso no está en la táctica, y que creen. Nos fuimos ajustando a jugar con línea de cinco en bloque bajo. Nosotros teníamos una idea muy clara con 4-4-2 o 4-3-3 con extremos abiertos, pero esta situación nos hizo cambiar para buscar lo mejor posible para los jugadores. Tiene mucho mérito el que un equipo a nivel de solidez defensiva esté así. Pero hace estar más en alerta. Desde la solidez defensiva generamos situaciones de peligro. Hicimos méritos para ganar y estoy muy contento primero por los jugadores que son los que sufren y luego por el aficionado, que es patrimonio del club. Ese es el camino y nos queda mucho, mucha prudencia. Todos los equipos están sumando".

Coincidieron en el campo cuatro jugadores con ficha del filial: Ismael Casas, Juande, Luis Muñoz e Hicham. Cuestionado por ello, Pellicer era claro. "Sabemos perfectamente del tema que estamos con la plantilla. Las reglas han cambiado después del coronavirus y hay más cambios. Es un riesgo, pero nos guardamos un cambio por si pasaba algo. No había nadie con tarjeta amarilla. En el descanso de la hidratación se lo dije a los jugadores. Teníamos que arriesgar, el equipo estuvo bien plantado. Era un riesgo asumido. En caso que hubiera pasado algo hubiera hecho un cambio. Se tiene que aclarar todo. Era un partido por la situación y las bajas, por eso hay que cuadrar las alineaciones tanto. Tengo que felicitar a todos los jugadores. Algunos que estaban un poco invisibles iban a tener momentos en partidos de alto voltaje y aquí está, con hechos", explicaba.

El entrenador blanquiazul se quedaba con el esfuerzo colectivo por encima de individualidades. "No creo que sea un día para individualizar. Sabemos cómo es Luis. Esteban Rolón en la situación que estaba y cómo ha salido. Hicham tenía molestias el otro día... El alma a nivel defensivo es de todos y lo bueno se contagia. Los datos y las estadísticas son puras y duras. Somos de los que más corren y el que menos encaja. Tienen compromiso como el que más y demostrado está. Las palabras a veces se quedan en un segundo plano, pero los hechos están ahí. La unión colectiva del grupo es lo importante, más allá de individualizar. Había gente llorando de alegría", afirmaba.

No se fija el técnico castellonense en lo que está por venir, va con las luces cortas. "Demostrado está que en esta categoría la diferencia de puntos en la clasificación no demuestra lo que es cada partido. A nosotros nos da completamente igual el rival porque nos hemos ido recomponiendo después del coronavirus. Quedan tres partidos y nuestro objetivo es ir a sumar lo máximo posible. Tenemos que pensar en conseguir los nueve puntos", aseguraba, para terminar dando su opinión sobre las quejas de Fernando Vázquez por una posible mano en la jugada que da lugar al importante tanto de Hicham: "No la he visto por la televisión. Cada día hay una acción del VAR en todos los partidos. Esta herramienta está para ayudar y se tienen que unificar criterios de cuando es mano o penalti. Para el fuero de juego es primordial. A partir de ahí esto es fútbol y pasan muchas cosas, esos criterios se tienen que unificar. La toma de decisiones es de los humanos y está comprobado que nos equivocamos mucho más".