"Para mí es un partido tremendamente importante", decía Sergio Pellicer en la rueda de prensa previa al envite ante el Logroñés. Lo califica como determinante, primero para romper esa dinámica de dos partidos consecutivos cayendo en Liga; segundo por romper esa mala racha como local. Dos en uno.

El entrenador del Málaga explicó que para él ha sido "dos partidos en los que el resultado no ha sido adecuado al rendimiento del equipo", recordando las derrotas ante Cartagena y Almería: "El tema de jugar en casa... la victoria sería el sueño de todos. Es tremendamente importante. Tenemos que conseguir los tres puntos. Habrá momentos en los que estemos peor que el rival. Va a ser un partido en el que tenemos que saber sufrir. Vamos a intentar ponernos primeros delante del marcador y que cuando estemos sufriendo, sepamos reducir los errores que nos están penalizando".

Pellicer no dará a conocer la lista de citados hasta mañana domingo, cuando determine en qué punto están varios de sus tocados: "La convocatoria la vamos a ajustar mañana, pero es cierto que posiblemente estemos en una tirolina sin red. Vamos a ver los jugadores, pero es cierto que Jozabed y Caye no van a estar. Y otros jugadores, Matos acabó renqueante, Benkhemassa… Y Chavarría, aunque no compitió, está arrastrando las molestias. Son cinco jugadores y a ver si Juande va a poder estar para ayudarnos con el tema de fichas".

"Estamos al límite. Por eso valoramos mucho la situación en la que estamos y los puntos que llevamos. En una situación con esta plantilla tan corta en una competición como esta nos hace tener estos problemas", ampliaba al respecto el entrenador, que se refería al mercado y a LaLiga: "Ahora que se abre otra ventana y que se está ajustando bien el límite económico y la situación que el club ha pasado a nivel económico, espero que LaLiga pueda ampliar el tema de las fichas, porque cada vez estamos peor. Vamos a competir con las situaciones, y sí va a estar ajustado el tema de los cambios, que nos va a limitar. A ver mañana cómo está la situación y si recuperar a algún jugador".

El Logroñés, a análisis

"El Logroñés es un equipo que le costó adaptarse a la categoría. Esas seis victorias no son suerte. Es un equipo que maneja varios sistemas, que sabe recomponerse. Es un equipo de hombres y no de nombres", explicaba Pellicer sobre los riojanos de los que destaca también la salida del balón y las transiciones: "En este último tramo de partidos les han penalizado los errores individuales. Tiene una plantilla de profesionales. Cuando te enfrentas a ellos, al igual que nosotros, no sabemos qué manera de jugar nos vamos a encontrar. Esa diversidad les hace peligrosos. Los ajustes a nivel defensivos son claves".

También mencionaba el castellonense que, pese a las similitudes con las dinámicas de resultados, no se parecen al Cartagena: "No tienen nada que ver. Con esa dinámica está más cerca de ganar. Un rival que ya viene con una plantilla que conoce el entrenador, con la que consiguieron el ascenso. Tienen mecanismos claros. Siempre compitieron en todos los partidos".

Para confrontarlos, Pellicer destacó que "va a ser un partido en el que tenemos que estar preparados para saber sufrir". "Que tengamos a la afición, aunque sea a nivel virtual. Tenemos que ir con mucha hambre. La actitud de los jugadores es de 10. Un día podemos estar mejor o peor pero la actitud está siendo muy buena por parte de los chicos. Estar en ese segundo pelotón sería importantísimo", cerraba el técnico.