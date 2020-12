Sergio Rodríguez, técnico del Logroñés y rival del Málaga este domingo, compareció este viernes en la rueda de prensa previa al envite liguero. Llegar en una situación delicada el cuadro riojano, tras enlazar cinco derrotas consecutivas en Liga y eliminado de la Copa ante el Amorebieta. Rodríguez hablaba de la "confianza", de la falta de ésta concretamente, sobre todo a tenor de lo que lograron antes: seis victorias consecutivas.

"Los malos resultados te dan una mochila...", explicaba el técnico del Logroñés en unos términos que recuerdan a Pellicer: "El trabajo mental es eso, quitar esa mochila con los malos resultados. Estamos en un momento difícil en cuanto a resultados, en una mala dinámica. El físico está siendo importante en las últimas semanas, jugando cada tres o cuatro días. Les transmitimos confianza. Estamos convencidos de que podemos revertirlo. El domingo tenemos una buena oportunidad para cambiar esta dinámica".

"Es cierto que han sacado más puntos fuera que en casa", comentaba sobre el Málaga, del que resta importancia sus bajas ya que no cree "que sean determinantes". "Si miráis los jugadores que han disputado minutos han sido una barbaridad, ha habido mucha rotación. Eso quiere decir que tiene una plantilla bastante completa y que no confía solo en 11 ó 12 jugadores, sino que confía en todos", elucubraba sobre los blanquiazules, algo que completaba así: "Se han repartido bastante los minutos. No creo que las bajas le afecten de manera sustancial. No creo que en el Málaga haya nadie imprescindible, como en el nuestro".

Más allá de esto, analizó también la plantilla de Pellicer, a la que ve como un mezcla de juventud y experiencia: "Es un equipo con mucho talento. Comparte jugadores con años en la categoría, muy profesionales y experimentados que han dado un nivel muy alto, con jóvenes talentos. Tiene jugadores muy jóvenes, capaces de hacer cosas muy complicadas durante los partidos. Ese es el Málaga, esa alternancia entre la experiencia y el talento. Ese talento aún le falta un poco de peso en la categoría. Pero los jóvenes están teniendo muy buenos minutos".

El ascenso en La Rosaleda

La última vez que el Logroñés visitó La Rosaleda fue para uno de sus episodios más importantes de su historia, el ascenso. "Tenemos muy buenos recuerdos de Málaga. Es el mejor momento que hemos vivido como club. Volver a ir allí siempre es agradable", recordaba Sergio Rodríguez, que apostaba por lograr otra satisfacción como aquella: "Vamos a intentar que ese idilio que tenemos con La Rosaleda continúe. ¿Por qué no? Recordar aquello para que nos dé un empujón y alas en este momento que lo necesitamos".