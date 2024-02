Pellicer y la importancia del Málaga CF - Recreativo de Huelva

Sergio Pellicer atendió a los medios de comunicación antes del partido entre el Málaga CF y el Recreativo de Huelva, que llega tras el varapalo de Melilla: "Tanto una victoria como una derrota, si nos altera, no estamos hechos para grandes cosas y no estamos para lo que está por venir. Vivimos en un todo o nada por todo lo que representamos. Nos hemos ganado que se hable de esto por una mala segunda parte, el máximo responsable soy yo. Cuando vienes de una derrota y cómo sucedió y el porqué, puedes perder partidos pero no con esa sensación. Focalizado en este partido, que es el más importante. Viene un rival que por méritos propios está a un gran nivel, de los mejores fuera de su estadio junto con nosotros".

El Málaga no ha sido capaz de ganar todavía en este curso a los conjuntos de la zona alta de la tabla: "No hemos podido ganar a los cuatro de arriba. Falta que venga Ibiza, ir a Córdoba, ahora el Recre. Otro reto, pruebas que asumir con la máxima humildad para lo que está por venir”. Además la tendencia en 2024 es más que irregular: "La rabia que nos da es que veníamos de lograr dos victorias y podíamos enganchar. No hemos vuelto del parón como nos fuimos. Intentamos trabajar, nuestro escenario como entrenador es gestionar el grupo y que los jugadores entiendan lo que se requiere en cada contexto de partido. Hacemos muchas cosas bien y se nos empaña por pequeños detalles. Esta semana hemos hecho mucho trabajo específico, en grupo, en vídeo. Debemos ser más regulares y constantes”.

Plan de partido: "Espero lo mismo que en la primera vuelta. Tienen cosas muy parecidas a nosotros, sobre todo en ataque. Laterales profundos, versatilidad en el centro. Saben que tenemos la obligación de ir a por el partido, a ellos les gusta ser protagonistas, tratarán de hacerlo largo, dominar y atraernos para atacar los espacios. Espero que aparezcan más espacios por fuera y zonas intermedias. Cambios deberá haber, como siempre. En este trayecto los jugadores tienen que entender que todos son importantes. No creo en los titulares, creo en la competitividad".

Críticas

“Asumo las críticas con mucha tolerancia, pero la presión es la misma desde que perdimos en Castellón en la primera jornada. Si a día de hoy me dicen que el sexto está a tantos puntos lo habríamos firmado, pero no habríamos firmado estar a tantos del primero. Podemos recompensar mínimamente a la gente dando el máximo. Somos el Málaga, pero somos lo que somos, tenemos que competir, mantener la calma que lo más bonito está por llegar. Irregularidad de estos cinco partidos, que hemos ganado dos y perdido tres, no lo podemos permitir. Lo único que podemos controlar es el presente. Desde que hemos venido del parón estamos peor que como nos fuimos. Y las sensaciones del otro día no son buenas, pero no nos puede alterar".