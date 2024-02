Los grupos del Carnaval de Málaga vuelven a dar un paso al frente para demostrar que están siempre al quite para ayudar en causas solidarias, algo que también sucede en el Málaga CF y sus aficionados. Ahora unen sus fuerzas para recaudar fondos para el pequeño Adán, un jovencísimo malaguista de cuna que padece una enfermedad rara denominada Encefalopatía Etilmalónica. Por este motivo en la Tapería-Bocatería Ñam Ñam Poti Poti se realizará este sábado 17 de febrero una gala que contará con numerosas agrupaciones malagueñas.

El evento dará su pistoletazo de salida a las 12:00 horas en el local, situado en Calle Arenisca Nº12, local 17, en la malagueña Barriada de Santa Cristina. Estará el primer premio en murgas de 2024 'Quiero hacer una comparsa pero mi hermano no quiere' y el primer premio en cuartetos 'El misterio del tiempo'. También la murga finalista 'El último superviviente', la murga de Manu Robles 'Los de Here, Here', la murga 'Esta noche no me acuesto', la murga 'Los hola sin h' (primer premio en 2023), la murga infantil 'Venimos con lo puesto' y el cuarteto infantil 'Un cuarteto de media estrella'. También se ha contado con la colaboración de la Peña Universitaria y la Peña Superbasti.

🚨🚨🚨 Ya tenemos completa la lista de agrupaciones que nos acompañaran el sábado 17 desde las 12:00(el orden de salida lo pondremos a lo largo de la tarde/noche)Murga Los hola sin hMurga infantil Venimos con lo puestoCuarteto infantil Un cuarteto de media estrella — Poti Poti (@NamNamPotiPoti) February 15, 2024

El Materno Infantil se tiñe de blanquiazul

El Málaga CF, a través de su Fundación, acudió ayer al Hospital Materno-Infantil de Málaga por el Día Mundial contra el Cáncer Infantil.

La jugadora del Málaga CF Femenino, Águeda, el jugador del Málaga CF, Genaro, y el jugador del Málaga Genuine, Javi Sancho (trabajador del Materno como celador), y el miembro del Área Social de la Fundación Málaga CF, Sebastián Fernández R,yes, 'Basti ,tiñeron de blanquiazul la planta de hemato-oncología del hospital. Los futbolistas repartieron a los niños y niñas un pack blanquiazul que consta de una camiseta oficial, un balón, un peluche y demás productos de merchandising.

La alegría de los pequeños ha contagiado a la comitiva malaguista que ha vivido una jornada inolvidable.