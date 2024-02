"Sería brutal ver a Brahim e Isco juntos en la selección española"

Ambos jugaron en el Málaga CF y ahora son dos de las grandes figuras del fútbol español. Muchos siguen soñando con ver juntos con la camiseta de España a Isco Alarcón y Brahim Díaz, más allá de puntuales problemas físicos. El bético y el madridista, ambos malagueños, esperan la llamada de Luis de la Fuente para unirse en La Roja. También algún jugador más nacido en la Costa del Sol como Bryan Zaragoza, ahora en el Bayern de Múnich.

"Sería brutal verlos juntos en la selección española", apunta en su entrevista con Málaga Hoy Dani Sánchez, que comparte con ellos malagueñismo, malaguismo y hasta un paso por el Real Madrid. "Y un orgullo para nosotros. Isco ha sido y sigue siendo clase mundial de élite. Muchas veces digo:que la gente se entere de que estos tíos son malagueños. Hay muchísimos niños de aquí dando vueltas por ahí. No solamente es la cantera de Málaga, también de la provincia. Me quedo alobao con los niños que hay. Eso también te lo da la calle. Eso para mí es súper bonito. Y luego formarte en la academia", desarrolló.

Contó que Isco es su ídolo de siempre y que sigue siéndolo. El vinculo con Brahim es aún mayor: "Es mi hermano, mi amigo y hablo muchísimo con él. Desde aquí le envío un abrazo súper fuerte porque está en un momento espectacular. Creo que es ejemplo de que el trabajo da resultados y hay que saber esperar el momento. Todos sabemos por lo que se pasa al no jugar. Obviamente en el Madrid están las mejores estrellas del mundo y teniendo también a Bellingham por delante es súper difícil. Hacer lo que hizo también el otro día pues es espectacular".

De Bryan Zaragoza

"Un niño que hace dos años estaba en El Ejido y apenas tenía minutos... Por eso digo, al final los sueños están para soñar. ¿Quién le iba a decir que en dos años iba a firmar por el Bayern? Es increíble y me alegro muchísimo por él. Que disfrute la experiencia. Ya está ahí y ahora tener en mente que hay que trabajar para conseguir muchísimas cosas".

De Izan Merino

"Sí, bueno, Izan es mi hermano. Me gusta también tener ese tipo de amigos. Cuando vine aquí, yo ya sabía que tenía que cuidarlo, tiene 17 años. Se hablaba también del tema del Madrid y yo se lo decía. Cuando yo me fui tenía 15 años. Era, entre comillas, la estrella de mi equipo. Le comenté que debía que hacer lo que sintiera su corazón. Ahora mismo está aquí, está súper feliz. Nada me dice que no esté bien. Él es malagueño. Él siente esto como el que más y súper feliz por él. Está teniendo minutos, ha sido protagonista en partidos importantes como ante el Eldense y el Algeciras, que hizo un partidazo y pudo hacer dos goles el cabr... Ese tipo de jugador hay que cuidarlo y darle cariño".