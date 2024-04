Pellicer: "Me gustaría atacar como el Manchester City y defender como el Real Madrid"

Sergio Pellicer atendió a los medios de comunicación antes del Málaga-Murcia. Al entrenador de Nules le preguntaron si considera que el equipo tiene falta de gol a pesar de contar con uno de los máximos anotadores de la competición como es Roberto. Aprovechando el desarrollo de su discurso acabó hablando de la reciente eliminatoria de Champions League entre el Manchester City y el Real Madrid.

“Somos el quinto o sexto con más goles y el que menos encaja. Tenemos a un jugador que está sorprendiendo por ese registro goleador. Se hablaba mucho al principio de temporada de que no tenía gol y se lo ha ganado con su trabajo y el del equipo. Somos de los que más llega y más centra al área. Nos está faltando ese último pase de precisión para tener más posibilidades de conseguir el gol. Confío en los centrales para el balón parado, trabajando para la gente de segunda línea aporte. En Alcoy no jugó Roberto y con tres centrales y metimos tres goles. Me gustaría atacar como el City y defender como hizo el Madrid siendo un equipo rico. Intentar mejorar todos los registros pero hay muchas cosas positivas”.

Ya que habló de ese partido entre trasatlánticos del fútbol, comentó que pese a sufrir en momentos, al Málaga no se le escapan encuentros en los que se adelanta en el marcador: "A nosotros desde que estoy no nos ha pasado. En esta temporada habremos tenido momentos, pero no nos ha pasado en toda la temporada, los datos están ahí. Ese partido del miércoles rompe las reglas de las estadísticas y demuestra que el fútbol puede pasar cualquier cosa. Jugaron dos equipos ricos y uno entendió un acto de supervivencia, defender como un equipo pobre. Si hay que perder, hacerlo como lo hizo el City, aunque fueron 120 minutos y empate, se decidió a penaltis, no perdió. Los datos demuestran que somos más ofensivos de lo que la gente dice”.

Final de curso

“Tengo un pensamiento de realidad pero positivo. La realidad es la que es, pero siempre lo digo porque el entrenador tiene que gestionar muchas situaciones en lo táctico, físico y mental, pero somos orientadores, no podemos dominar las conductas de los jugadores. A veces me excedo de personalidad, pero convencido de que lo mejor está por llegar”.