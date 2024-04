El Málaga ficha a dos nuevos consejeros

El Málaga CF ha anunciado dos nuevos fichajes para el club. Pero en este caso no son dos incorporaciones para la parcela deportiva sino para los despachos. La entidad de Martiricos suma a los empresarios Jesús Gutiérrez y Antonio López como nuevos consejeros consultivos, uniéndose así a Abdallah Ben Barek, José Antonio Ruiz Guerra y el consejero de protocolo Francisco Martín Aguilar.

"Los exitosos empresarios malagueños Jesús Gutiérrez, de Sanamar Alimentación, y Antonio López, de Jardinería Costa del Sol LR, se unen al nuevo proyecto del Málaga CF de forma inmediata. Ambos referentes en el tejido empresarial malagueño contribuirán, sin retribución económica, al crecimiento del club aportando sus notables experiencias", contaba la entidad en su nota oficial.

Jesús Gutiérrez Ruiz (10/12/1979 - Málaga)

Jesús Gutiérrez es el director general de Sanamar Alimentación. Inició su trayectoria en 2002 y, tras 15 años de fructífero desarrollo profesional, asumió su dirección en 2017. Sanamar Alimentación es una firma de origen familiar que se fundó en Málaga en 1979 -mismo año de nacimiento que Jesús- y es especialista en la elaboración y distribución de alimentos -con gran incidencia en pescados y mariscos, pero complementado con las mejores carnes, verduras y precocinados del mercado-. De origen humilde, la entidad no ha parado de crecer de manera exponencial y ahora es uno de los mayores referentes de su sector, reconocida por la propia Junta de Andalucía como mejor empresa de su categoría en el 2020. Sanamar Alimentación cuenta con 130 trabajadores y cerró el 2023 con una facturación de unos 40 millones de euros. La empresa, además, es patrocinadora del Málaga CF desde hace ocho temporadas.

Jesús es un malaguista confeso y muy activo. Abonado desde la niñez, recuerda con nostalgia aquellas primeras veces en La Rosaleda de mano de su padre a mediados de los 80s y alguna que otra burla por defender sus colores en su niñez. La implicación de Jesús con su Club es patente. De hecho, ofreció el pasado verano un crédito participativo a la Entidad para proteger su proyecto de cantera en el caso de que fuese necesario.

Antonio Jesús López Ramírez (20/8/1985 - Málaga)

Antonio López vive actualmente Arroyo de la Miel (Benalmádena). Es técnico superior en Jardinería y Paisajismo y, además, es el propietario de la empresa Jardinería Costa del Sol LR. Esta firma, que opera en toda Andalucía, es líder indiscutible de su sector en la provincia de Málaga con especial incidencia en el sector hotelero. Antonio se embarcó en este proyecto unipersonal con apenas 22 años en el torremolinense barrio de La Carihuela y hoy, 16 años después, cuenta con más de un centenar de trabajadores a su cargo. Jardinería Costa del Sol LR da servicio a entidades urbanísticas, hoteles, comunicades de propietarios, residencias, urbanizaciones, villas privadas y un largo etcétera.

Antonio, al igual que Jesús, es uno de los llamados malaguistas de cuna. Acompañaba a su padre a La Rosaleda desde muy niño y, como muchos de los aficionados de su generación, le queda marcado aquel encuentro de playoff de ascenso en la campaña 97/98 ante el Tarrassa FC.

🤝 𝐄𝐍𝐓𝐈𝐃𝐀𝐃 🤝Jesús Gutiérrez de @SomosSanamar y Antonio López de Jardinería Costa del Sol LR se unen al Club como nuevos consejeros consultivos.🔗 https://t.co/VDN2v8kGsK¡Bienvenidos al Málaga CF! 😊 pic.twitter.com/JioC8zNCbn — Málaga CF (@MalagaCF) April 18, 2024

El acuerdo para la cantera

El Málaga CF encontró en Gutiérrez un mecenas para ayudar a retener el talento malagueño. El director general de Sanamar, empresa malagueña especializada en la elaboración y distribución de pescado y marisco congelado, con varias décadas de antigüedad. En junio, tras el descenso, dialogó con el Málaga para ver fórmulas con las que poder colaborar con el club. Malaguista de cuna, le sedujo la contratación de Loren y ese proyecto focalizado en gente de la casa, reforzado con hechos con la confección actual de la plantilla, con la mitad prácticamente de jugadores habituales formados en la casa.

Pues bien, el acuerdo al que se llegó es al de un préstamo participativo. Jesús Gutiérrez, al que el Málaga ofreció entrar como consejero consultivo pero prefirió quedarse en un segundo plano, a título personal pone a disposición del club 1.5 millones de euros para que el club lo use si lo considera necesario para retener a algún jugador en riesgo de fuga y que la dirección deportiva encabezada por el directivo burgalés considere oportuno invertir. También para material con el que trabajar. El crédito tiene unos intereses bajos, casi simbólicos, que ya están estipulados en el contrato, que se rubricó este miércoles. El acuerdo no contempla a jugadores en órbita del primer equipos (por ejemplo, no para renovar a Larrubia o Murillo), sino en edades más tempranas.

Es la edad cadete (15-16 años) la crítica en la que se está produciendo una mayor salida de jugadores, cuando ya se pueden firmar contratos (máximo de tres años a los 16) y las cantidades empiezan a subir y cuando ya hay también una proyección más fiable de lo que puede se un jugador. El Málaga llegó a invertir en cantera en su época de mayor potencia económica en torno a seis millones de euros. Con este colchón, si el club no llega con sus recursos propios, puede tener más cintura para aquellos jugadores que se consideran estratégicos. Será un gasto si se emplea (no hay obligación), pero se considera que se aumentará el patrimonio y los activos.

Como contrapartida del préstamo participativo, Gutiérrez tendrá el control del destino del dinero, aunque la potestad para invertir es del club. Tiene una cláusula de salida el empresario en una relación que se basa en la confianza. La idea con esta préstamos es que la turbulencias del primer equipo no repercutan en la Academia, que puede existir una autosuficiencia, aunque haya una inevitable dependencia del primer equipo, pero que las crisis deportivas sean menos. Tampoco es la idea del club entrar en guerra de cifras con entidades de mayor potencial, pero tener un plus para que proyectos que merezcan la pena puedan quedarse en Málaga.