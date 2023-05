Pellicer, antes del Ponferradina - Málaga: "Tenemos un máster en sufrimiento"

Sergio Pellicer atendió a los medios de comunicación en el estadio de La Rosaleda a un par de días de enfrentarse a la Ponferradina. Para el entrenador de Nules, el Málaga está listo para afrontar la batalla independientemente de sus circunstancias: "Pensar en lo que hacen los rivales… No dependemos de nosotros mismos, pero sí nuestro partido. Ganar en Ponferrada y luego pensar en el Mirandés. Hasta la fecha es el más complicado, porque es el inminente y por la situación en las que nos enfrentamos y sabiendo resultados de los rivales. Tenemos que saber controlarlo, en ese aspecto, el equipo tiene un máster de sufrimiento".

“El equipo está preparado, lo veo muy bien. Una semana muy buena, como casi todas las semanas en las que he estado. Los veo preparados tanto en lo físico como en lo mental. Del otro día hay que sacar un aprendizaje. No estuvimos bien pero lo dimos todo en una situación. Cuando uno está al límite lo que tiene que hacer es estirar. Estiras el límite y aparece coraje. Podemos estar más o menos acertados pero darlo todo. Siendo realistas, vamos con lo que podemos controlar en el cuerpo técnico", comentó el entrenador.

Ante el Villarreal B el Málaga completó una gran primera parte, de sus mejores minutos en este reciente tramo. Para Pellicer, de cualquier forma, no se parecerá a lo que aguarda en León: "Fue una primera parte excelsa, pero es otro contexto, perfil de equipo y tipo de partido. Enfrente tenemos a un rival totalmente diferente. Vamos con todo a por el partido pero tenemos que saber manejar los planes de partido y saber también que estamos siendo muy solidarios a nivel defensivo pero nos falta ese puntito en lo ofensivo y tener más tranquilidad con la pelota en las zonas de finalización. El otro día nos desesperamos y quisimos atacar muy rápido. La Ponferradina creo que tiene hasta mejor equipo que el año pasado. Conozco perfectamente a este equipo, los seguí mucho este año, gente con mucho potencial y nivel, pero son las circunstancias del fútbol. A principio de temporada, como en nuestro caso, nadie pensaba que iba a estar ahí, eso te muestra lo complicado de esta categoría. Cuando entras en un bucle es difícil salir. Para ellos va a ser todo o nada, porque tiene aún un mínimo de opciones. Van a tirar de orgullo y será muy, muy difícil. Tienen uno de los ataques más veloces de la categoría. Allí es muy difícil ganar. De sus 7 victorias, 5 han sido en su estadio. También nosotros tenemos que saber las circunstancias de partido que tenemos”.

Cuentas de la salvación

“Entiendo la pregunta, pero desde hace siete jornadas es la misma. El día del Racing se me hizo y es continua. El techo ya se está acercando y tenemos que ir con todo. ¿Cálculos? A ganar. Esto es un juego y lo entendemos, pero el máximo esfuerzo, concentración, y focalizarnos en lo que requiere el partido. En estos últimos bloques, excepto en Andorra, en los partidos siempre competimos y hemos estado. Creo que tras el Oviedo en este tramos somos el segundo mejor de la categoría. Quiero gente positiva a mi lado pero siendo realistas de la dificultad, pero buscamos soluciones y gente que confíe. Con la gente que no tiene fe, no puedes contar, quiero gente que confíe y que luche”.

Resultados imprevisibles

"Esta categoría al final de temporada cuesta muchísimo. Nervios, equipos que quieren ascenso directo, otros de play off, y están perdiendo puntos. Porque aquí no se regala nada. El mayor ejemplo de lo que significa esta categoría es el Alcorcón-Eibar del año pasado. Nosotros tenemos que centrarnos en lo bueno que hemos hecho sobre todo en los últimos encuentros; mejorar, indudablemente, el partido de Huesca en las situaciones que no estuvimos bien. Delante de nuestra gente, nos faltaron cosas a nivel táctico y mental, pero no el esfuerzo. El esfuerzo y la entrega son innegociables. Pero sí que es cierto que en este final de liga va a haber muchas sorpresas”.

Jugadores que no han rendido

“Por eso se apostó por ellos y para eso entrenan. No hay más. Estoy contento con ellos porque el rendimiento de los 11 jugadores que juegan estas semanas viene por ellos. Son jugadores que lo demostraron y ahora es el momento. Y me vale lo mismo un minuto a full que 90, porque cualquiera puede encontrar ese momento mágico. Eso lo tiene que entender todo el mundo. Tengo un mensaje hacia dentro que no se puede decir fuera. Lo que se dice dentro, se queda. Se apostó por ellos y aquí estamos”.

Mejora estadística con Pellicer

"Nos quita energía lo de antes. Todos los profesionales trabajamos para sacar el máximo rendimiento pero hay que gestionar muchas cosas. A veces hay condicionantes y factores en el camino del entrenador. Tenemos que estar en una burbuja. Vivimos en un mundo muy resultadista pero más allá del resultado queremos transmitir una idea clara, unos conceptos claros dentro del terreno y hábitos fuera del terreno de juego. Lo hacemos con la mayor honestidad posible”.