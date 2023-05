Lumor Agbenyenu gana al Málaga: su despido fue improcedente

Lumor Agbenyenu publicó un texto en sus redes sociales en los que comunicaba que rompía su silencio para informar de que después de algo menos de dos meses de su despido unilateral por parte del Málaga, ha alcanzado un acuerdo en el que se "reconoce la improcedencia" de su rescisión de contrato, que el club de Martiricos justificó en su momento después de algunos episodios desafortunados del propio futbolista, que alargó en demasía su periodo de vacaciones invernales.

"Tras varios meses escuchando y leyendo todo tipo de noticias y rumores sobre mi persona, decidí romper mi silencio hoy. Como muchos sabréis, el Málaga CF decidió el pasado mes de marzo rescindir mi contrato argumentando algún tipo de falta grave. Hoy tengo el gran placer de poder comunicar de manera oficial que he llegado a un acuerdo con el club en el que se reconoce la improcedencia de dicha rescisión y que, por tanto, será compensado por ello. Siempre he realizado mi trabajo con gran profesionalidad y nunca me he ausentado si no ha sido estrictamente necesario, no soy una persona que se esconda y me gusta dar la cara. No solo eso, nunca faltaría al respeto a mis compañeros faltando a la profesionalidad ya que entiendo que la premisa del equipo es el grupo sin individualidades", comenzó Lumor.

"Me habría encantado que todo se hubiese dado de una manera diferente, pero es es fútbol, esto es la vida. Me gustaría agradecer a la AFE no sólo el trabajo realizado, también la protección y seguridad que me han proporcionado durante este duro proceso. Por último, simplemente desear suerte a mis compañeros del Málaga CF, quienes siempre me apoyaron, se merecen lo mejor y toda la suerte del mundo para este tramo final de temporada. También desearle lo mejor a la gran afición del Málaga. Entiendo que no son momentos sencillos, pero seguro que unidos sacaréis esto adelante", finalizó.

Comunicado del Málaga

En su momento, esto fue lo que publicó la entidad de Martiricos: "El Málaga CF finaliza su vínculo profesional con Lumor Agbenyenu por motivos disciplinarios. El futbolista queda liberado de su contrato con el MCF desde este mismo miércoles. La entidad le desea toda la suerte en el futuro laboral y personal".