Pellicer: "Probablemente me habré equivocado, pero lo he dado todo"

Sergio Pellicer dio su última rueda de prensa previa, en el cierre de la temporada 2020/21, salvada con nota pese a que en las últimas semanas los resultados han sido peores. El técnico malaguista hizo balance con algo de nostalgia por una etapa intensa que acaba.

"A nivel profesional, cada equipo ya tiene su objetivo ya. La pasada jornada descendió el Castellón, les deseo mucha suerte, es el equipo de mi tierra y ojalá vuelva pronto al fútbol profesional. Nuestra primera victoria fue allí y queremos acabar con la última victoria ante el mismo rival. Los resultados no han ido acorde al trabajo de equipo en las últimas semanas. Queremos sumar los 53 puntos, quedar lo más arriba posible porque es importante para el club, ya sabéis, por el tema económico. Queremos mostrar el orgullo que ha demostrado durante toda la temporada. Las cabecitas de los dos equipos deben centrarse. Queremos acabar con un buen broche a final de temporada. A falta de ocho jornadas estábamos con el objetivo hecho, nos faltó embellecer un poco más", decía Pellicer, que admitía que "a nivel personal, son mis últimas horas, vuelvo a repetir que a nivel profesional ha sido la decisión más difícil, probablemente me habré equivocado, pero tengo la tranquilidad de haberlo dado todo, hasta la última gota. Hace año y medio cuando llegamos la situación era muy difícil y ahora hay caldo, es un paraíso. Hemos dado todo, con nuestros errores, pero nos podemos ir con la cabeza alta. Es un sentimiento mezclado de pena y alegría por haberlo dado todo".

"Son decisiones complicadas. Cuando alguien toma una decisión así piensa que hay algo detrás. Dije que sólo había hablado con el Málaga. El futuro nunca se sabe, pero hoy es vacaciones, desconoctar. Y no he hablado con nadie, estoy centrado. Ahora mismo no hay nada", aseguraba sobre su futuro.

A la hora de hacer balance, el técnico señalaba "el respeto de los medios, con nuestro criterio. Percibí un cariño enorme, de todas las parcelas del club. Ayer mismo tuvimos una charla con la gente de mantenimiento, limpiezas, la gente del día a día, la mano obrera, esa gente invisible. Andy, el afincado en La Rosaleda, tuvo unas palabras que me hicieron llorar. Hay un sentimiento de que estamos trabajando, una cercanía. Me llevo el cariño de todos, vine en una rueda de prensa turbulenta y ahora no hay nadie aquí por la pandemia. Una pena que tengo es que no he disfrutado de la afición. Ayer tuvimos una comida en el club en la que me transmitieron lo que me transmitieron, te toca el corazón".

"Es un trabajo de equipo, de todo el mundo", repartía méritos Pellicer sobre las claves de que el club siga vivo tras pasar un momento delicadísimo institucionalmente: "Tenemos que recordar el pasado para mejorar el presente porque el futuro será muchísimo mejor. Cada uno desde su parcela, ha sido un trabajo en equipo, de gente con sentido de pertenencia, orgullo y pasión. Cada día que te duela en el alma si sale algo mal. Cada uno en su parcela lo hemos tenido que hacer. La serenidad que dio José María fue básica. Con Manolo ha sido muy fácil, cada uno ha tenido su espacio, creo que para él ha sido fácil conmigo también. Pero la clave es el verde. Si el año pasado, en una situación muy crítica, los jugadores no lo sacan... Hemos presentado un vídeo a los chicos de todo el proceso y se han emocionado, lo que ha pasado desde el primer partido. La pena es que no ha sido acorde los resultados de estos últimos partidos a lo que hemos dado. La gente visible, pero también la invisible. Otro club de España no estaría en la Liga profesinal, lo tengo tremendamente claro. Hay que mirar al futuro con una sonrisa. Sentido de pertenencia, trabajo en equipo y que te duela todo lo que ocurra, es la clave. Te sientes partícipe de ello".

"Me quedo con cada día. Con gente del cuerpo técnico que va a seguir, para que puedan ayudar al nuevo técnico. Me quedo con el partido del año pasado ante el Deportivo, fue trascendental. Y la primera victoria este año contra el Castellón, con cosas invisibles que nadie sabe que pasaron en esa semana. Fue clave para creer que se podía. Jugadores que se iban a otros equipos, otros que sabían que se iban en 15 o 20 días... Siguieron de lleno, el equipo creció. Me quedo con cada momento, con cada feedback, el cariño de mis jugadores. Cada momento hay que disfrutarlo como si fuera el último", remataba Pellicer.