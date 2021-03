Pellicer: "Veo a Scepovic tremendamente ilusionado"

Acudió Sergio Pellicer a su cita con los medios, ritual antes de cada partido. El entrenador del Málaga sigue en su línea de ensalzar lo colectivo, pero ahora también tiene una pieza interesante que añadir como es Stefan Scepovic, un as en la manga: "Es un jugador que nos va a venir bien porque nos va a dar otro registro en esa posición en la que andamos escasos. Es un jugador de referencia, que aguanta bien el balón de espaldas; nos va a dar juego aéreo; es un jugador tremendamente de área pero también maneja bien los espacios. Va a aportar competitividad en esa posición. Más allá del dibujo táctico, en el transcurso del partido es un jugador que en el puzle puede entrar perfectamente con dos delanteros, con un mediapunta más dinámico. Nos va a dar mucha riqueza tanto de inicio como dependiendo del contexto del partido. Tenemos que tener calma. Cuando alguien viene de un mes sin competir hay que tener mucha cautela para que no haya ningún tipo de lesión. La semana pasada hizo un par de entrenamientos, esta la lleva completa y ha ido acumulando carga y asimilando conceptos. Lo veo tremendamente ilusionado. Mañana va a estar y seguramente aparecerá durante el partido".

Repasó Pellicer su plantilla. Mientras algunos vuelven, otros no llegan: "Josua tuvo un golpe, descansó el jueves y ya entrena normal. A Cristian lo recuperamos, ha completado toda la semana sin molestias. Y de Stefan ya tenemos el tránsfer. Son los tres jugadores que recuperamos. En el tema de Ismael y Ramón siguen con sus lesiones. Esperemos que la semana que viene estén cerca de estar. Orlando sigue teniendo esas molestias y con Hicham seguimos con su situación. La semana pasada era optimista y ahora volvemos y tenemos que ser muy precavidos. No van a estar. Completaremos la convocatoria con algún juvenil y con jugadores que hoy están compitiendo con el filial. Era un partido importante para ellos y así también van cogiendo minutos".

Como era de esperar, el portugués sigue fuera de Málaga. Pellicer se puso comprensivo: "Orlando aún está con molestias, se está intentando tratar. Está sufriendo porque no se encuentra al cien por cien. Vamos a intentar que se recupere y nos pueda ayudar. La llegada de Stefan anima al grupo. Compiten entre ellos pero es un grupo sano. Con Orlando hay que tener calma y esperar respuestas. Viene de un año de inactividad como muchos otros jugadores y tiene ese proceso. Tenemos que estar expectantes con calma para tratar de sacar el mayor rendimiento posible dentro del terrenos de juego. Vamos a ver cómo transcurren estas semanas. Él es el primero que sufre y ha querido ayudar entrenando pero no está al cien por cien. Cuando un jugador sale al terreno de juego, a veces tiene detrás situaciones personales, situaciones a nivel físico… La valoración que hacemos es el rendimiento en el campo pero hay mucho detrás".

Tercera victoria consecutiva

"Estamos con desafíos continuos, con retos. Sabemos lo que cuesta conseguir victorias en esta categoría. Hemos conseguido esa racha de dos victorias. Hay buena dinámica, ves al grupo feliz, que entrena de una manera brutal. Nos medimos a un rival complicado y que va a manejar otros registros distintos a los partidos anteriores. Los partidos se deciden por detalles y últimamente, por el gran trabajo del grupo, están cayendo hacia nosotros a favor. Tenemos que estar en alerta porque nos medimos a un rival que viene en una dinámica positiva. Equipo sólido a nivel defensivo, equilibrado. Es un reto conseguir esa tercera victoria que nos daría muchísimo más aire", comentó el técnico.

Rotaciones

"No estamos haciendo tantas rotaciones por la escasez. Los jugadores están yendo al límite y va a ser muy difícil que podamos seguir repitiendo alineación. No porque el entrenador no quiera, sino porque tenemos que seguir cuidando al máximo pequeños detalles de jugadores. Está el entrenamiento invisible del día a día en el cual hay jugadores que llevan un desgaste brutal. Además de tener pocos profesionales somos de los que menos rotaciones hemos hecho, pero porque vamos al límite a nivel físico y mental. Estos resultados hacen que puedas encontrar un once de carrerilla pero para mí no hay un once titular. Esto es una rueda. Hace dos meses había jugadores que no participaban y ahora lo están haciendo y son importantes. Tenemos que estar al límite. Cada día cuando empieza el entrenamiento y veo al doctor, empiezo a temblar porque puede traer una noticia mala. El otro día fue lo de David Lombán".