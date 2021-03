Scepovic, un elemento sorpresa

A estas alturas de la película, todo el mundo se conoce. Es difícil encontrar fórmulas que pillen completamente desprevenidos a los rivales. Cada club, cada cuerpo técnico, cuenta con personal y tecnología avanzada para el análisis pormenorizado de sus adversarios. Y si alguno da con nuevas maneras, tarda poco en ser estudiado. Pero el Málaga cuenta con un nuevo as en la manga que se llama Stefan Scepovic.

No ha llegado en el mejor escenario posible el serbio, temporero que viene a cubrir la lesión de un futbolista tan importante para el Málaga como Pablo Chavarría. Sin embargo, puede dar alguna pequeña ventaja. Aunque Scepovic sea un viejo conocido del fútbol español, la manera en que sepa encajar en el ecosistema blanquiazul puede suponer para Sergio Pellicer un arma interesante y todavía no detectada.

En el actual 4-1-4-1 del Málaga, los roles están claros y los puestos tienen dueño salvo lesiones o sanciones (más allá de alguna rotación como la del lateral derecho o la portería). Sin Chavarría y con Orlando Sá fuera de cobertura, se entiende que Scepovic se jugará los minutos con Caye Quintana. Pero eso es a priori. Luego llegan los partidos y los imprevistos. Ahí entra Pellicer, que no ha dejado de aprovechar durante el curso la versatilidad de sus jugadores. Manolo Gaspar explicó en no pocas ocasiones por qué se decidió por determinados futbolistas. Ahora que la temporada está en sus últimas lunas, la capacidad para mover elementos por el tablero ha permitido al Málaga reinventarse y no caerse por el camino.

Scepovic, el políglota de los nueve países y los 17 clubes, tendrá la ocasión de debutar ante el Tenerife este mismo fin de semana. Ya cuenta con la autorización de LaLiga, algo que no sucedió en Logroño al no tramitarse toda la documentación, que dependía de la federación japonesa. Ahora que ya no tiene obstáculos y ha podido rodarse algo más con sus nuevos compañeros, raro sería que el entrenador no le diese algunos minutos. No anda precisamente sobrado de efectivos el Málaga, que para colmo tiene a sus tres mejores canteranos (Ramón, Ismael Casas e Hicham) fuera de servicio.

“Estoy preparado para el partido ante el Tenerife, para ayudar cuando me toque”, aseguró el delantero serbio durante su presentación oficial con el Málaga, donde se dibujó a grandes rasgos: “Me gusta ir al espacio, asociarme con los compañeros... lo que pide el míster estamos para cumplirlo, para hacerlo. No me gusta mucho hablar de mí, lo daré todo en el campo y espero que esté todo bien”.