Xavi Torres, más de una década después

En la plantilla del Lugo llama la atención el nombre de Xavi Torres, ex jugador del Málaga, que militó en la temporada 2009/10, la última antes de la llegada del jeque Al-Thani. A sus 34 años, el centrocampista alicantino es uno de los jugadores de cabecera de los distintos entrenadores que han dirigido al cuadro lucense esta temporada. Ha jugado 27 de los 34 partidos oficiales, 20 como titular.

No tuvo una gran experiencia Xavi Torres en Málaga. Venía de debutar, tras estar unos años en La Masía, con el Barça de Guardiola en Primera, por ello tiene una Liga en su palmarés. Generó expectación en un amistoso ante el Aston Villa en La Rosaleda y marcando un gol en su primer partido oficial con el club, en un recordado 3-0 al Atlético de Madrid de Agüero y Forlán en la primera jornada de Liga. No se prorrogó el protagonismo en el once a las órdenes de Muñiz, que sólo contó en 15 partidos a lo largo de la temporada con él. Fueron recordadas unas declaraciones del jugador en las que criticaba el estilo de juego del gijónes y en las que decía que sólo veía volar por encima de su cabeza el balón en el centro del campo.

Después haría carrera Xavi Torres en Primera en Levante, Getafe, Betis y Sporting, con Elche y Lugo en Segunda. También tuvo experiencias en el Perth austrliano y el Al Arabi de Kuwait, en el que jugó antes de fichar por el Lugo. Tuvo un episodio chusco por el que fue condenado a un año de cárcel por delito de corrupción deportiva, con una pena de dos años de inhabilitación para el ejercicio de la actividad del fútbol profesional y 900.000 euros de multa. Recurrió la sentencia y, de momento, juega con el equipo lucense, con el que este domingo se medirá el Málaga, si es que Luis César le alinea. Jugó 56 minutos en la goleada recibida en Las Palmas.