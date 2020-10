"El foco lo tiene ahora el fútbol", decía Sergio Pellicer este mediodía en sala de prensa. Lo mencionaba con cierto alivio. Ahora se habla del verde, dónde él tiene el control. Dejado atrás lo extradeportivo, es el nuevo debate del Málaga, el realmente importante, y ahí "todos quieren ganar, nosotros tenemos que estar al 100% y tenemos que plasmar al máximo nuestro concepto de juego. El grupo está absorbiendo de la mejor manera posible. Lo más importante para mí son los conceptos. Esa es la clave".

El Málaga de Pellicer aún anda encontrándose. Puliéndose sus aristas en busca de una forma sólida e irrefutable, reconocible y que genere ofensivamente lo que barre defensivamente: "En el fútbol no tenemos tiempo, no lo hay. Ya estamos compitiendo mañana y el jueves tenemos otro partido. Vamos a tener que ir reciclándonos en cada partido. A veces una imagen vale más que mil palabras. Estamos en esa fase de transición. Tener siete puntos viniendo de donde venimos, es oro. El pico más alto esperemos encontrarlo mañana mismo".

Mañana mismo se topa contra el muro del Zaragoza, un equipo que aún desconoce el sabor de la derrota esta temporada y que para Pellicer tiene "un sello muy claro". "Es un 4-4-2 con un equipo muy solidario, que tiene muy clara la salida ofensiva. Son profundos, que atacan bien al espacio. Son sólidos y no han encajado derrotas. Es un equipo grande, el que más abonados de la categoría. El otro día ganó un partido en el 87'. Tiene carácter, será un partido duro y tendremos que estar al límite. Tienen poder ofensivo y es difícil. Generará ocasiones", analizaba a los maños el castellonense.

También se paró a analizar Pellicer la lista de convocados, que esta vez será tan solo de 20 jugadores por el inicio de la competición para el filial: "No podemos estar a capricho del entrenador. El filial ya va a empezar, creemos que estos 20 jugadores tienen posibilidades de poder competir. Hay que tener empatía con los cuerpos técnicos. Con toda la gente, cada decisión que tomamos repercute en otros. Es un trabajo que hemos hablado con Manolo y Duda, hay que hacerlo con sentido común. Pensamos que con la recuperación de Benkhe y Lombán, aunque no están al 100% pero nos pueden ayudar en el transcurso del partido. Priorizamos esto. Que el filial no tenga esos problemas de fichas, que trabajemos todos en equipo, todos somos uno. Esa es la idea y la explicación de la convocatoria".

"Tenemos que cambiar aspectos de trabajo, ya no en el gol en sí, sino tener esa capacidad de llegar al área. La semana de trabajo ha sido intensa, tanto a nivel de trabajo de campo, como también con el vídeo. Esta semana hemos tenido más sesiones de video de lo habitual. Intentar mejorar esas facetas para que no nos ocurra como ante Las Palmas. Tener paciencia como equipo. En ese aspecto sabemos que tenemos que trabajar", explicaba el técnico blanquiazul sobre la falta de creatividad y ocasiones en los últimos metros, destacando la labor de vídeo en la que han hecho hincapié: "No trabajamos dos horas, trabajamos muchas horas todos. Tenemos que hacer esa transferencia al partido. Tenemos que seguir siendo solidarios a nivel defensivo. Tal y como avanza el fútbol sin físico el talento se diluye. Es el camino al que nos está llevando el fútbol. Tenemos que ser solidarios en lo táctico. Intentar desgastar al rival. En un partido puede haber varios partidos a la vez. Nosotros no supimos encontrarnos ofensivamente el otro día ante Las Palmas. No nos tiene que servir de excusa. Sabemos que el gol es caro, que es difícil, tengo plena confianza".

Pellicer también puso énfasis en el estado anímico y el Everest que se avecina con cinco partidos en dos semanas: "Debemos intentar que se vayan recuperando jugadores, esperemos que la semana que viene podamos tener a Joaquín, Ismael e Hicham. Cristo aún no está al 100% y más los chicos del filial. Vienen 15 días muy intensos y duros para todos. Va a ser imposible repetir once. Todos van a tener oportunidades. Dar continuidad a esos jugadores. Lo más importante es el estado anímico. La cabeza tiene un papel importante. Tenemos que abstraernos de todo lo de fuera y centrarnos en el trabajo diario. Ser autocríticos cuando no estamos bien. Intentar mirar hacia delante. Tenemos que disfrutar el día a día. Vienen cinco partidos en los que va a ser importante el tema de las lesiones. Saber que en cualquier resultado hay que mirar hacia delante. Ir corrigiendo errores y mirar las cosas positivas".