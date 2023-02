Pellicer: "El ambiente es de crispación con toda la razón"

Se repite la historia de nuevo, ahora con Sergio Pellicer en el banquillo y el Málaga CF sigue sin conseguir una victoria contundente. "Nosotros tenemos que entrenar, lo hechos están ahí y la puntuación también. A partir de ahí hay que usar otro tipo de registro. Darle las gracias a la afición, esto se trata de no desistir. Encajas el gol, la expulsión y el ambiente, debes manejarte en esa situaciones. Toca pensar en volver este sábado a la vuelta al trabajar. Lo importante es que no debemos de dejar de insistir".

El técnico de Nules se mostró bastante cabizbajo, sin palabras para justificar la dura derrota: "Tenemos muy poco que decir. El equipo quiere pero no puede, debemos detectar el problema. Ahora más que de plantilla es un tema de personalidad, debemos conectar desde el minuto uno. El equipo lo intentó, si viera que no tiene alma el equipo te lo diría. Hay mucho que hacer y poco que decir". Incluso, admitió: "Hemos perdido el momento de cambiar el chip. Tenemos que encontrar esa victoria, no vale de cualquier manera, sino a través del trabajo semanal. Eso nos va a hacer creer, tener autoestima. Cada partido que perdemos se multiplica por 1.000 pero ahora tenemos que cambiar el chip y darle la vuelta desde el primer día de entrenamiento. Pero todo esto son palabras y la gente quiere hechos".

Álvaro Cervera indicó que le hubiera dolido bastante haber recibido el tanto que encajó el Málaga, a lo que Pellicer respondió: "Viene de un saque de banda, si a él le da rabia, a mi doble. Cuando él encaja seguro que no le gustará que el rival diga eso, pero esto es fútbol". El técnico blanquiazul confirmó que se está intentando dar con la solución: "Hemos cambiado el plan de partido, un equipo que esté cerca del área, no hemos amenazado es verdad. Es un equipo correoso que le gusta los partidos así, jugaron con nuestra ansiedad y tenemos quedar mucho más en ataque. Lo hemos intentado pero nos faltó generar más. Todo te penaliza en esta situación". Su objetivo es claro: "Quiero un equipo ordenado dentro del campo y es lo primero que quiero, esto no va a volver a suceder".

Aunque aprovechó para mandar un mensaje serio: "No nos vamos a destruir entre nosotros, llevo semana y media, pero tengo mucha fuerza. Todo lo que tenga que decirle a los jugadores se lo diré a ellos, si lo hago público perdemos todos. Estamos en un zulo y toca trabajar. Esto es puro resultado y más en la situación en la que estamos". Mientras que le lanzaba un capote a su vestuario: "Lo que veo es que quieren, nosotros tenemos que darle las herramientas". Por eso, es el primero en entender este ambiente: "Es de crispación con toda la razón, eso lo entiendo. Es un día de tragar veneno y nosotros debemos transmitir, tenemos que estar preparados ante esta situación. Nuestro objetivo es ser resistente, el partido lo esperábamos así, después no podemos perder. Hemos cambiado el sistema y no hemos generado, se ha intentado acabar en portería contraria. Debemos pensar que en un munito anotamos dos goles y eso no lo hemos conseguido transmitir".