Pellicer: "El último gol lo metió La Rosaleda"

Sergio Pellicer atendió a los medios de comunicación antes de afrontar el tercer encuentro de la temporada en Primera RFEF que lleva al Málaga a visitar al Atlético Baleares. El entrenador de Nules empieza a trazar su senda: "Al final son detalles, como en Castellón, que tuvimos el 1-2 y perdimos en una jugada en el ochenta y algo. El gol tiene muchos aspectos a analizar. Lo importante es que nos demos cuenta que hay que tener fe y creer. El chico que peleó un balón que salía fuera, buen lanzamiento a balón parado, Nelson provoca el error. El gol lo marcó también La Rosaleda, en otro contexto no hubiera entrado ese gol. La Grada de Animación fue la que nos empujó al gol y les damos las gracias por eso. Hay que seguir trabajando y seguir creyendo. Tenemos mucho que mejorar, ser más competitivos y regulares en los partidos. Ahora es momento de generarles confianza y que se den cuenta que cada partido en La Rosaleda, con el ambiente del otro día y lo que se ha vivido. Representamos a mucha gente y la afición ha invertido en sentimiento, y se lo tenemos que devolver con esfuerzo y fe. Que cada córner en La Rosaleda sea como un penalti para el rival”.

Lesionados

“Ramón y Haitam siguen de baja, vamos a ver cómo se van recuperando pero va a ser poco a poco. Moussa ha entrenado a nivel parcial, Einar ha tenido alguna molestia e hizo entrenamiento parcial y mañana le vamos a probar. Manu Molina está en la dinámica del equipo, pero no está al 100% aún. Hizo toda la pretemporada con el Zaragoza y luego dos semanas a nivel individual. Es un chico que va a coger la forma pronto. Juanpe ha entrenado con la máscara al nivel de todos y vamos a tenerlo disponible para el partido del domingo".

Atlético Baleares

“El Atlético Baleares lleva años intentando ser un equipo pionero en la categoría y buscando el objetivo de estar arriba. Ha recibido dos goles a balón parado, uno de córner y otro en un partido contra el Ibiza en la última jugada en un penalti. Es muy consistente y solidario a nivel defensivo y luego tiene jugadores desequilibrantes en fase ofensiva. Nosotros sabemos que no vamos a tener a nuestra gente y tenemos que motivarnos para saber competir ante un escenario difícil. Tenemos que darle continuidad a la energía, como entramos en el partido el otro día. Tenemos que entrar con la determinación y la consistencia de como si jugáramos en casa. Nos vamos a encontrar un partido difícil, vienen de hacer buen partido contra el Ibiza, manejan dos estructuras, el otro día jugó con defensa de cinco y en la primera jornada con línea de cuatro. Tenemos que enfocarnos con el máximo respeto en nosotros mismos y competir al mismo nivel que ellos. A partir de ahí, con esa intensidad, nosotros tenemos que generar muchísimas situaciones para ser mejores que el rival, que nos va a llevar a un nivel alto en lo técnico, lo físico y lo emocional”.

Mejoras

“Sobre todo confianza en los chicos, generar esa autoestima con la victoria del otro día. Tenemos muchas cosas que mejorar, insistiendo en las cosas que en el día a día nos hace mejores. Estamos en la tercera jornada y queremos conseguir la victoria porque dentro de siete días volvemos a estar en La Rosaleda. Para mí pasa todo por competir muy bien fuera y luego ser muy fuertes en el templo de La Rosaleda para aspirar a lo que demanda la entidad”.

Dioni, ex del Atlético Baleares

“Le he preguntado a Dioni, quedan pocos jugadores de su estancia. Tiene mucha experiencia, ha pasado por muchos equipos y ahora está viviendo un sueño de jugar con el Málaga. También es una motivación para los chicos. Él me lo decía, que no tiene nada que ver una situación con otra. Los entrenadores estamos para escuchar y encontrar todos los mecanismos posibles para sacar el máximo a nuestros jugadores”.