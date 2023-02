Cómo fue el último día de fichajes, caso Tete y el futuro de La Cueva

Más allá de la despedida de Manolo Gaspar, también fue una rueda de prensa de valoración del mercado de fichajes del Málaga CF. Explicó lo sucedido con Tete Morente y otros aspectos a la hora de afinar la plantilla en este periodo. También habló de entrenadores y del futuro de La Cueva. Fue lapidario cuando aseguró que la peor decisión que ha tomado es echar a José Alberto López.

"El mercado empezó como queríamos que empezara. Hicimos cinco operaciones rápidas. Jugadores que vengan y rindan pronto. Los afrontamos con la intención de mejorar, no de debilitarnos. Durante el mercado surgen alternativas que crees que mejoran y no lo hacen. A última hora siempre surgen oportunidades. Ayer por la tarde salió de lo de Tete. Hice mi trabajo, negocié con todas las partes, tarde porque todo se precipita. Hubo acuerdos con todo el mundo, que es mi trabajo y a partir de ahí se generan cosas que dependen de mucha gente. Quizás el Elche tenía otra prioridad y se dilató todo en el tiempo. Cuando negocio y llego a las cantidades positivas para el club, a partir de ahí no puedo hacer más nada”.

"Aquí no hay culpables, entran el control financiero, LaLiga, clubes, directivos, no es un huevo que se echa a freír. Se da por hecho que Tete va a venir cuando aún no había contratos firmados. Había un acuerdo, intención por las dos partes de hacerlo y no se pudo. Cuando se crean expectativas de un jugador de ese calibre, que en Segunda. Teníamos límite para hacerlo", insistió sobre el tema de Tete Morente.

Finalmente no llegó nadie más y lo explicó así: "Teníamos límite salarial justo para esa operación, no estamos boyantes. Mi trabajo es reforzar el equipo con mejores soluciones. Otras cosas que había no mejoraban la plantilla. Hay que valorar las cosas: Posiciones, jugadores, de dónde vienen, cuánto cobran, cuánto computa, si es mejor que lo que tenemos... No he encontrado a nadie. Las debilidades que creía que tenía la plantilla las cubrimos al principio de mercado".

Futuro de La Cueva

"Salgo del club, era necesario. La gente de La Cueva estaba antes de que yo llegara. Gente que estaba cuando yo era ojeador. Son trabajadores fieles, leales y el club decidirá qué hacer. La Cueva no es mía".

Lumor

"Lo expliqué ya, vino para que lo viéramos. Pepe me pidió que lo inscribiera. Vino para una semana y vino para dos, lo podía necesitar y se hizo. Luego los jugadores se ponen y se quitan. Lumor ha jugado a alto nivel y cuando. También está Cristian que lo hace bien. Pellicer está contento que es lo que me deja tranquilo. El lateral derecho no lo iba a tocar y el izquierdo si hubiera algo que nos mejorara".

¿Por qué año y medio a Pellicer?

"Porque a veces en las negociaciones tienes fuerza o no la tienes. Y porque la confianza es del 200 por 100, sin ningún tipo de duda. Pase lo que pase el entrenador va a ser Pellicer. Si baja lo decidirá quién sea. Pero no se va a encontrar una persona más de club y carácter, le pueden empatar, pero más no".

Peso de los entrenadores en los fichajes

"Guede proponía firmar argentinos y mexicanos, pero porque controla ese mercado, donde se ha sentido cómodo. Jugadores que proponía pero no han venido ninguno. Buscábamos perfiles y jugadores para jugar de una manera. Si pensamos que necesitamos un mediapunta con calidad, visión y guapo, hay que buscarlo. Luego entrenador y director deportivo, cada una su opinión. Así se trabaja aquí y en la mayoría de clubes normales, salvo los presidencialistas".

Ofrecimientos y salidas

"Han llegado bastantes propuestas, pero no quería debilitar al equipo. Si hago eso me tengo que ir a Honolulu. Ningún jugador me ha pedido a mí salir del Málaga. Fran Sol tenía una oferta muy importante y decidió quedarse aquí. Otra cosa es que nos hubiera llegado una oferta económicamente interesante, lo habríamos estudiado. Lo de Hervías es que le salió una gran oportunidad y el club ingresó algo de dinero y teníamos ya cerrado lo que íbamos a hacer y salíamos ganando con el cambio. Juanfran no rindió lo esperado, él mismo lo dice y decidimos refrescar la posición".

Relación con Promosport

"Promoesport me representó a mí en su día y cuando yo he llegado aquí, ha ayudado mucho al Málaga. Ha habido operaciones en las que no han cobrado. Eso no lo hace nadie. Tienen muchísimos jugadores. Tienen un abanico muy amplio de jugadores, de diferente nivel. Es inevitable. Podéis hacer un recuento de cuántos jugadores hay aquí de esa empresa y en proporción, del resto de empresas. A lo mejor con esos datos alguno se tendría que callar. Jamás he robado en mi vida. Aquí hay un administrador judicial. El que quiera que investigue y me denuncie. ¿Cuántos jugadores hemos hecho de Promoesport en este mercado de invierno? Cero”.

Permanencia

"Este Málaga se va a salvar, cien por cien, se lo he dicho a la plantilla. Si hay un equipo que lo tiene todo para salir de ahí es el Málaga. No me cabe otra idea en la cabeza, estamos en las mejores manos posibles".