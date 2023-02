Manolo: "Mi decisión estaba tomada desde que se fue Guede, aunque hubiésemos ascendido"

Leyó con dificultad su carta de despedida Manolo Gaspar y después respondió a todas las preguntas en la que es la última rueda de prensa de esta etapa en el Málaga CF que ha concluido tras el mercado invernal, tal y como adelantó este medio: "Cuando sale Pablo Guede, lo tenía clarísimo, había que encontrar el momento. Siempre he tenido cercanía con José María Muñoz, hablamos como profesionales y nos entendimos. La entidad me pide por favor que continúe, porque me trasladan confianza y que haga el mercado porque sabíamos las condiciones y lo que había. Yo se lo dije al club cuando entendí que era el momento, que hay otra cara, otra ilusión. La gente quiere ilusionarse y que le cuenten las cosas. Yo he contado la verdad, lo que no hace nadie. Ahora tienen que llegar caras nuevas, otras líneas de trabajo e ir con ellos a muerte. El club sí piensa ahora que tengo que salir”.

"Justo cuando sale Pablo mi decisión estaba tomada aunque se hubiese conseguido el ascenso, sería la misma. Cuando tienes que hacer una plantilla cada año, lo normal es que te equivoques. En los mercados no íbamos con fuerza, no podíamos ofrecer lo que ofrecían otros. El año que viene en Segunda vamos a tener una base de jugadores que se van a quedar. Los errores que son míos, son míos, de nadie más. Si sé lo que sé hoy, habría decidido otras cosas, pero entonces no, era lo que se entendía que era mejor para el club. El que toma decisiones es el que se equivoca. He cometido un montón viéndolo ahora, ninguno a conciencia”, contó.

Siguió explicando lo que ha sido esta etapa al frente de la parcela deportiva y algo más: "Pasé un momento de crisis, la imagen y la voz de esta institución se quema mucho. Estamos aquí por los resultados deportivos y asumo mi responsabilidad. He sido voz, imagen, el que manda el mensaje, el que ficha. Eso quema y sí, todo concentrado en mi persona, y por eso está claro que esto creo que va a mejorar mucho el ambiente y lo mejor es que no esté en el foco. Cansa estar en tu tierra con lo que eso supone, con el cariño al club que uno tiene. Solo los que estamos dentro sabemos de verdad lo que hemos pasado".

Una de las cuestiones es por qué no salió en el pasado verano cuando el Málaga casi desciende: "Mi imagen la temporada pasada ya estaba quemada, se recuperó en el mercado y las expectativas pesaron el doble. Hay que asumir esa responsabilidad. En ese momento, en verano, yo tenía ganas de pelear, ¿por qué? Porque había un entrenador que me transmitió una fuerza y una seguridad que me hizo soñar. Hicimos una planificación para ese momento, la más trabajada que he podido ver en estos años, pensada al detalle pero es fútbol y no se puede controlar. En el fútbol cuando más trabajas, a lo mejor no hay resultados. Es lo que lo diferencia del resto de las cosas”.

Sobre las críticas externas, "A ver si hubiese ganado el equipo, no pasa todo esto. Que me pinten, que me canten, que amenacen a mis hijos, lo llevo con deportividad. Sólo hay que ver los comentarios que se hacen hacia mí. Pero estamos en una sociedad en la que difamar vale más que lo que dice la persona. Una mentira repetida cien veces se convierte en verdad. Uno cuelga una cosa y 20 tontitos lo convierten en verdad. Yo tenía que ponerle el pecho a las balas y se me pidió así, y hasta hoy. ¿Si compensa? No compensa pero soy leal".

Salida de Pepe Mel

"Cuando hay un cambio de entrenador son por los resultados. Con Pablo tuvimos que tener menos paciencia. Se iba a caer La Rosaleda si no salía. Los tiempos, como dije el otro día, es lo que no son adecuados, pero a veces hay factores que aceleran o frenan las cosas. Se decidió en consenso, como siempre hemos hecho todo aquí. Es una putada echar a un entrenador. Si los resultados no llegan, también lo es ".

Rajada de Juanfran

"Los micros son mágicos, a mí no se me queda abierto. Los datos físicos del equipo en los entrenamientos son bestiales, otra cosa es su percepción y su opinión".

Mensaje a la plantilla

"Se lo he dicho a ellos esta mañana, lo que pensaba, sigo pensando que es una gran plantilla, a veces es el fútbol. Lo están dando todo, son un muy buen grupo y lo que hemos hablado permíteme que quede entre nosotros".