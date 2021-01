Pellicer: "Nos gustaría ofrecer caviar y champán, pero toca agua y plato de los montes"

Sergio Pellicer atendió a los medios de comunicación antes del partido que el Málaga juega ante el Alcorcón en Santo Domingo. En otras circunstancias serían días intensos, de estar más pendientes casi del mercado que de lo deportivo. Pero así están las cosas y se asumen con toda la naturalidad posible: "Es inviable ahora mismo, son hipótesis. No podemos firmar y somos los que somos. Con ello vamos a ir a muerte hasta el final. Nos gustaría ofrecer caviar y champán, pero ahora toca agua y plato de los montes, que es típico de aquí. Debemos potenciar las cosas buenas que hemos hecho. Es un mensaje realista, sabemos nuestro objetivo". Aunque también dejó una reveladora frase por el camino: "Lo más importante es que hay un valor de patrimonio que hace siete meses no había, pocos equipos de Segunda tienen eso".

Acerca de si algún futbolista ha pedido marcharse en el mercado invernal, el entrenador blanquiazul dijo esto: "No, que yo sepa. Creo que están todos contentos, todos quieren seguir en este barco, seguir remando y crecer. Mejor que Málaga y mejor que en el Málaga CF, pocos van a estar. Ahora mismo somos el equipo más joven del patio pero tenemos ilusión y bien rico se pasa aquí. Dentro de nuestras circunstancias estamos contentos. Es importante que todos crean en una idea, pido unión a todo el mundo. Queda muchísimo, sabemos de dónde venimos y juntos somos más fuertes, divididos somos más débiles. Espero que en esa unión salga justicia".

Sobre la marcha del equipo, a quien no acompañan los resultados, Pellicer se pone bajo el foco: "Siempre que vienes de una derrota se generan dudas y cuando vienes de victoria se alimenta la autoestima. Ha que mantener un equilibrio, los extremos son malos. Trabajar como cada semana. Tenemos que mejorar aspectos estadísticos y potenciar cosas que estamos haciendo bien. Tenemos que tener una tranquilidad y calcular bien el tema de las cargas. A apretar los dientes. El otro día me equivoqué y asumo esa culpa. El entrenador no puede sucumbir en la tentación de culpar a los jugadores".

Ante la baja de Luis Muñoz, toca recomponer la medular. No da pistas: "Nunca digo el equipo ni suelo dar pistas. Varias alternativas, varios jugadores que lo pueden hacer sea cual sea el dibujo, lo importante son los mecanismos del juego. Reducir virtudes del rival, provocarlos y aumentar sus posibles debilidades. Tenemos que generar para ello. Más allá de la foto inicial. Participe quien participe lo va a hacer de la mejor manera posible y tratar de estar más acertados que en el anterior".

Del Alcorcón

"La clasificación no es el reflejo ni del Alcorcón ni de muchos equipos. Desde la llegada del maestro Anquela, que lo tuve de entrenador. Trabajo, compromiso, orden táctico. Es un equipo que le ha pasado de todo. Alineación indebida, falsos positivos, preparar el partido que perdieron ante el Mallorca casi sin jugadores… Una persona de la que aprendí muchos valores. El otro día tuvo una derrota injusta. Sabe potenciar sus virtudes y es agresivo, sabe a lo que juega, mecanismos de salida de tres o de cuatro, balón parado, gente que maneja bien las segundas jugadas. Es irreal, en otra situación tendría muchos más puntos".

Juego del equipo

"Más allá del modelo de juego y las ideas hay varias circunstancias. No es tener más o menos posesión, es dónde hacer daño o cómo reajustarte rápido. En los partidos que tenemos más posesión nos ha costado mucho más. Jugamos mucho en campo rival, pero también de los que menos remate a puerta tenemos. Nos falta último pase, definición. Si esperáis un equipo como Almería o Espanyol con el 80% de posesión es complicado.