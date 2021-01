Husillos: "En el Málaga CF yo era prácticamente presidente"

Mario Armando Husillos lo ha sido prácticamente todo en el Málaga. Futbolista en diversas etapas, entrenador del filial, director deportivo en otras muchas ocasiones bajo la etapa del jeque Abdullah Al-Thani. Lo que no fue nunca es presidente, pero casi. Al menos eso sostiene el argentino, que volvió a hablar del conjunto blanquiazul en una publicación en su país de origen.

“Me hubiese gustado ser más tiempo entrenador, pero la vida me llevó a ser director deportivo, lo que en la Argentina es manager. En este cargo se toman las decisiones deportivas del club, porque me dan un presupuesto y yo compro, vendo, presto, veo los que suben de inferiores, y los dirigentes te hacen responsable de lo que se hará en este torneo y dentro de tres torneos. Si hay un pibe que es un buen arquero de 16 años, no hay que firmar un contrato importante con otro arquero porque sino lo tapa en tres años, así que hay que traer un veterano por un año. Uno es el club. Pero no todos los clubes son iguales, porque me puede tocar un presidente que se quiere meter demasiado en mis decisiones”, sostuvo en una entrevista concedida hace unos días en Primera Info, donde continuó con una frase lapidaria.

“En Málaga yo era prácticamente el presidente, aunque es cierto que en Málaga yo jugué en tres etapas distintas como director deportivo y también fui entrenador del segundo equipo, y vivo ahí por lo que ahí tengo una fuerza descomunal. Fui a Olimpiacos (Grecia) y ahí no me dieron la llave del club, sino que fui a ayudar, y hay que saber negociar. Acá está difícil trabajar, salvo en un par de clubes en los más no están dadas las condiciones. Acá los dirigentes se hacen dirigentes porque les gusta ser directores deportivos”, añadió.