El episodio de la pasada jornada ante la Ponferradina mosqueó a Pellicer. Tras el partido, en rueda de prensa, cubrió a sus jugadores culpabilizándose de la derrota. Reconoció que tuvo una charla clara y transparente con ellos, que los problemas se quedan en el vestuario, que no se puede acomodar. Fue Alberto Escassi, en declaraciones para Radio Marca, el que puso algo de luz a lo que les explicó el entrenador.

"El míster nos tiene muy concienciados en que no nos relajemos. Pero yo con la vivencia que tuve la pasada temporada, donde nos relajamos en la segunda vuelta pensando que el objetivo principal estaba cumplido y fueron 12 ó 13 partidos sin ganar. Nos metimos abajo y es complicado salir. El otro día tuvimos una charla, yo di mi opinión de la vivencia que tuve. No nos podemos relajar y tenemos que ir cada partido a a tope, romper esta mala racha que llevamos", explicaba Escassi, que no ve a sus compañeros relajados: "Pienso que el equipo no lo está, eso se ve en los entrenamientos. Nuestros entrenamientos son muy buenos, la gente no se guarda nada. Soy de los que piensa que como se entrena, se juega. El equipo en ese sentido no ha bajado nada, llevamos entrenando a tope desde el principio de temporada. Pero el fútbol es resultadista, es normal. Llevamos varios partidos sin ganar, pero hemos hecho buenos partidos".

De lo sucedido en Soria, Escassi lo contaba así: "Veníamos de pasarlo mal el año anterior, salvándonos en la penúltima jornada con 49 puntos. Después en la primera hicimos 32 puntos y pensamos que la permanencia estaba hecha. Igual quitamos el pie del acelerador y en esta categoría tan igualada bajas el pie, te gana cualquiera. Es lo que nos pasó. Estuvimos 12 ó 13 jornadas sin ganar y cuando nos quisimos dar cuenta ya era difícil".

El vestuario está a una, como mostró tras el partido, hay conciencia y tras el enfado de Pellicer: "El otro día contra la Ponferradina nos mostró su malestar, fue sincero y transparente. Eso fue después del partido, que tuvimos una pequeña charla. El lunes nos transmitió tranquilidad, tenemos 28 puntos pero no nos podemos relajar. Y él no nos deja. Sabe cómo es esta categoría. El lunes nos dijo que nos guardemos nada, es muy exigente. Nos transmitió su malestar porque nuestras señas de identidad son el trabajo, el no parar de correr, la intensidad... Igual en el último partido hicimos menos. Nos puso las pilas para que no nos relajemos".

"Tenemos que ser muy autocríticos, sabemos que no estamos en un buen momento y tenemos que espabilar. Todos podemos dar un poco más, de esta mala dinámica se sale trabajando. Teniendo más concentración, es lo que hablamos en la plantilla", explicaba Escassi sobre lo que hablan en el vestuario: "Un mal día lo puede tener cualquiera, pero darlo todo por el escudo y por el club eso nunca puede faltar. En este último partido no fuimos el Málaga que todos queremos ser".