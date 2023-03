Pellicer: "No hemos demostrado lo que se aprecia en la tabla"

Meritorio empate del Málaga CF en Las Palmas para intentar seguir agarrándose a la última posibilidad de seguir con opciones, así lo confirmó Pellicer: "Nos sabe a poco. Es cierto que sabe a mucho porque en el estado que estamos y ante un rival que es de los mejores de la categoría, que domina todo los registros. Más aún como se había puesto el partido en la primera acción, de donde venimos nosotros, encajar un gol. Hemos sabido encajar el golpe, jugar en campo contrario y tener personalidad. No hemos demostrado lo que se aprecia en la tabla, contento por los chicos, pero triste porque la afición quiere que ganemos puntos, pero marca señales de como supimos remontar en dos situaciones que antes era imposible. Esto nos marca una señal, sabe a poco pero es merito doble porque este rival cuando se pone por delante domina todos los registros. Es increíble lo que hace Las Palmas ojalá este año consigan el ascenso".

El mensaje por parte del técnico blanquiazul sobre la posible salvación sigue siendo el mismo: "No podemos mirar la clasificación ni los partidos que quedan. Hemos divido lo que queda en cuatro bloques. Durante todo el año nos fue muy mal mirando la clasificación, fue una montaña rusa. En esta ocasión también lo fue y supimos sacar un punto que para nosotros nos sabe a gloria por el escenario y como hemos demostrado que no somos un equipo que está en esta situación. Todo pasa por nuestro estadio, ser fuerte con nuestra agente, porque toca pelear hasta el final".

Eso sí, el míster de Martiricos dejó claro que morirán con las botas puestas: "Teníamos dos opciones, apretar en bloque alto y ser unos Kamikazes o en bloque bajo para controlar y también tener ese cambio de ritmo para saber cuando dar un pase adelante. Teníamos que dar ese pase a la espalda, ese pase de seguridad, sacarlo fuera y la primera lo hicimos. La segunda nos sometieron sin ocasiones claras. Tenemos que creer que de esta forma podemos estar cerca de luchar hasta el final".

Respecto a los dos penaltis señalados, uno para cada conjunto, fue claro: "Cada uno lo ve de una manera, no pude ver los dos, en el campo no se ve. Es tremendamente complicada la decisión del arbitro, está la ayuda del VAR y si han decidido que lo son, habrán sido. Es normal que protestemos. No nos pareció nada y tanto tiempo de espera nos genera una ansiedad, sobre todo desde donde venimos". Al ser preguntado sobre si el resultado había sido justo, Pellicer fue directo: "Ahora mismo el análisis nuestro no es realista, es de sensaciones. Venimos de una serie de cuatro partidos que no van conforme los puntos con el esfuerzo del equipo, debemos mirar lo que es el proceso, aunque vivimos del puro resultado".

Por último trató el tema de la capitanía, ya que en este encuentro el encargado de portar el brazalete fue Lago Junior en lugar de Juande: “Savia nueva, mentalidad nueva, viene bien. Hay muchas mochilas y a los jugadores a nivel emocional eso es muy complicado de llevar. Es una forma de proteger a los jugadores que llevan unas temporadas complicadas en el club, punto.”