Pellicer: "Tenemos dos opciones, rendirnos o luchar"

El Málaga CF volvió a caer en La Rosaleda, nada nuevo, aunque en esta ocasión lo hizo ante un rival directo como era el Racing de Santander, quien gracias a los tres puntos dio un salto en la clasificación. "Es normal que haya silencio, si hubieran visto un equipo que no lo intentó hubieran realizado otro tipo de gritos, los cuales se han llegado a producir en otras ocasiones. Es un silencio normal por la ilusión que tenían y no hemos podido darle, en cuanto a actitud lo hemos dado todo. Si nos damos un tiro en el pie es mas complicado. A la afición hay que darle las gracias porque desde la primera jugada vibró. Incluso cuando nos quedamos con uno menos y tras el gol nos dieron alas. Debemos pedirle perdón y darle gracias. Vamos a dar la vida hasta el límite, que no haya ninguna duda", fue la explicación de Pellicer sobre el silencio abismal tras el pitido final.

Mientras recordaba que la plantilla está desolada tras haberse encontrado de nuevo con una inferioridad: "El vestuario ahora está jodido, es una situación que viene de antes y era un día muy señalado. Es un día para reflexionar, muy jodido, pero esto continúa. En la cabeza mía debe durar 24 horas, pero va a durar más. Marca todo lo que teníamos pensado. Toca remar, agachar la cabeza y trabajar. Al aficionado no le llega, pero no nos pueden achacar nada, tuvimos alma, no somos un equipo muerto aunque estuviéramos mas acertados o menos. Te penalizan los cambios, porque sabíamos lo que ellos iban a intentar realizar y jugar, con todos somos muy fuertes. Resistencia y supervivencia es lo que queda".

Aunque el problema es que otra vez más el Málaga se volvió a quedar con uno menos, sobre esta nueva roja habló el técnico de Nules: "No es normal, no la he visto y mi opinión ahora no vale. El arbitro entiende que es expulsión por la altura, pero once contra once el equipo lo hizo todo. Hemos estado jugando en campo rival, demostrando alma y agresividad. Nos faltó paciencia. Las cosas pasan por algo y así es muy complicado. La afición siempre está ahí, pero cuando es una fiesta del infierno... el equipo no perdió la cara hasta el último momento. No es buscar culpables, sino soluciones".

Sin embargo, el plan de Pellicer no cambia tras una nueva derrota: "Hay que descansar a nivel físico y mental, venimos de tres semanas muy duras. Toca reflexionar, ahora estamos todos calientes y hay que medir mucho las palabras, hay que pararse a reflexionar y luego tomar decisiones. Si se toman en caliente serán erróneas. Este mismo lunes toca despejarse para el martes volver preparados para revertir la situación y, sobre todo, pelear el día a día de entrenamiento y trabajo. Han pasado muchos entrenadores y sigue pasando lo mismo, pero mientras sea posible lo vamos a intentar hasta el máximo porque se pueden conseguir cosas imposibles aunque sea muy difícil. No hay que bajar los brazos".

A pesar de la situación, el técnico blanquiazul fue optimista y mandó un mensaje al vestuario: "Voy a buscar el compromiso, no puedo achacarles nada y esa es la línea. Tenemos dos opciones, rendirnos o luchar, depende de nuestra mentalidad y sabemos que debemos luchar hasta el final"