Pellicer: "Estamos poniendo las primeras piedras para un Málaga más grande"

Cerrado el mercado todas las miradas se dirigen al césped. Ahí manda Sergio Pellicer, que mantiene las líneas maestras de su discurso, y elogia el trabajo y la comunión con dos pilares básicos para el Málaga como son el director deportivo y el administrador judicial. "Muchos jugadores dudaban pero han apostado pese a lo complejo de la situación. Gracias a Manolo Gaspar y José María Muñoz se pudo tener orden. Ahora hay que llegar a los 50 puntos cuanto antes y después ilusionarnos. Se han puesto las primeras piedras para un Málaga más grande. Estábamos de acuerdo los tres en que lo importante era sentar las bases de este año, la viabilidad económica y en el futuro dar pasos más grandes", aseguró en una entrevista en COPE Málaga.

Se mantiene coherente Pellicer cuando insiste en que no hay que fijar plazos para ponerse a exigir al equipo: "Esta semana. El fútbol no tiene tiempo, no hay paciencia, aquí hay rendimiento. Sería excusarnos hablar de un mes o equis semanas. Tenemos que buscar los mecanismos defensivos y ofensivos. Pero si no pensamos en el Zaragoza estaríamos mandando un mal mensaje al grupo".

Es evidente que el equipo blanquiazul tiene más puntos de los que se podían esperar dadas las circunstancias. Además, casi sin generar ocasiones. En el cuerpo técnico hay conciencia de ello: "Nosotros no hemos buscado ninguna excusa. Aquí importa el rendimiento inmediato. No podemos mandar el mensaje de que falta tiempo. Hay que trabajar a marchas forzadas. Tener siete puntos a estas alturas es oro. Poder llegar más a portería contraria. Ante Alcorcón y Castellón tuvimos el cien por cien de eficacia, que eso es casi imposible mantenerlo".

Sistema

"Con el perfil de jugadores que tenemos podemos tener variedad. El dibujo es una cosa, pero cuando pita el árbitro ya son los mecanismos lo que cuenta. Tenemos que adecuarnos al perfil de los jugadores. El tema son los conceptos. A nivel defensivo, seguir con la solidaridad. Apretar arriba, robar cerca de portería rival, ser verticales en las transiciones, que ahora nos está costando. Dinamismo en zona intermedia. Tenemos que ir engranando pero entender que en esta categoría es difícil encontrar equipos que sean dominadores de la pelota".

Luis Muñoz y Jairo

"Luis Muñoz y Jairo llevaban una semana de entreno con el equipo y sabemos que no están al cien por cien, pero creemos que la mejor manera es compitiendo. Chavarría, Matosn... está jugando. Queremos que vayan acumulando minutos y sensaciones. Sabíamos que no habíamos estado al nivel, sobre todo cuando tuvimos superioridad numérica. Durante 15 ó 20 minutos se jugó como quería Las Palmas. Poco a poco se van a tener que ir conociendo, pero hay que ir a marchas forzadas. La competición no espera, es una trituradora".

Joaquín Muñoz

"Es una pena porque venía de hacer una pretemporada, el día antes de venir aquí tuvo molestias. A ver cómo empieza la semana, soy muy cauto. Porque además es un jugador explosivo. Sin ese percance, seguramente le habríamos visto en el anterior partido. Le conozco de cuando estaba en el filial del Atlético. Polivalencia y profundidad en ambas bandas".

Hicham

"Hicham está por determinar, hay que tener mucha paciencia por el historial que tiene y por su manera de jugar. Es explosivo, de velocidad. Esta lesión ha venido en el peor momento. Va a estar un poco tiempo más fuera que Joaquín seguro".

Cantera

"El futbolista que hay en Málaga tiene talento y es especial. Siempre van a salir jugadores. Hay que apostar por ellos. Juande e Ismael son ejemplos claros para la gente de atrás. Se les ha dado la oportunidad y ellos se lo han ganado en el campo. Hay que trabajar duro, las oportunidades no se regalan. Cuando un chico no juega o sale 5-10 minutos es cuando más tiene que trabajar. No miramos el DNI de los jugadores, los números están ahí. El Málaga es el mejor sitio ahora mismo para los jóvenes".