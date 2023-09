Pellicer, ante el portero que le dio la Copa de Campeones con el Málaga

En 2016 el fútbol base del Málaga alcanzó uno de los hitos de su historia. El equipo juvenil se proclamó campeón de la Copa de Campeones en Vera (Almería). Fue un partido resuelto en la prórroga entre el conjunto blanquiazul y el Sevilla. El entrenador malaguista era Sergio Pellicer, que este domingo en Linarejos se reencontrará con el que fue el héroe de aquella final, el guardameta Samu Casado. El de Guadix fue el protagonista de la tanda de penaltis en la que el Málaga campeó, parando dos decisivos lanzamientos justo en el día en que su abuela moría. El canterano de la Academia es el meta titular del Linares, con el que sólo ha recibido dos goles en cuatro partido.

"No he hablado con él, le tengo mucha estima, tenemos muchos recuerdos juntos. Fue un año brutal, por lo que se consiguió y se generó con ese equipo. Fue el héroe, falleció su abuela ese día... No lo ha tenido fácil en su carrera y ahora está a muy buen nivel. Samu tiene todas las condiciones posibles. Lo saludaré antes y después, pero en medio al rival ni agua", bromeaba Pellicer sobre el que fuera su discípulo en un recordado equipo que tenía como líderes a En-Nesyri, Ontiveros, Luis Muñoz y Kuki Zalazar. Después de la salida de Luis este verano no queda ningún jugador en la primera plantilla malaguista de aquel equipo campeón, aunque varios sí dejaron un buen dinero. Paradójicamente sí hay uno del que fuera rival aquella noche en Vera. Genaro Rodríguez fue uno de los jugadores que intervino con el equipo de Nervión y ahora viste de malaguista.

Tras jugar varias temporadas en el Atlético Malagueño, Samu Casado se fue al Alcorcón y también jugó la pasada temporada con el Valladolid Promesas antes de recalar este verano en Primera RFEF en el Linares, donde está siendo importante desde los primeros compases de la competición, haciéndose con los guantes de titular. Será un partido emotivo para él, que repetidamente ha manifestado su cariño hacia el club en el que se formó.