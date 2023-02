Pellicer: "Esta victoria sirve para lamer la herida, pero sigue abierta"

Sergio Pellicer pudo disfrutar de su primera gran noche como entrenador del Málaga CF tras su regreso. "Dar las gracias a la afición, 16.000 personas un lunes, con todo el sufrimiento que estamos teniendo, estamos en deuda con ellos. Más allá del análisis, esa es la clave de creer, la esperanza, que todo es posible. Esa es la unión que tenemos que hacer. Ha sido un partido de combate de boxeo, que hemos empezado bien, ellos son peligros con las transiciones, ellos tenían claro que tenían que poner un ritmo muy alto para generarnos ansiedad. Ha habido momentos para todo. Una jugada que es clave, que nace de un error nuestro, luego por la fe de creer, pensar que cada acción es la última, y Ramalho ha hecho una acción que provoca el error. A partir de ahí, la segunda parte se ha visto un equipo con otra estructura, hemos sido mejores que ellos, al final marcamos, tuvimos unos minutos de dudas, es normal, pero la gente que ha salido de banquillo nos ha dado tranquilidad y eficacia. Felicitar a una leyenda como Rubén Castro, que por suerte está aquí, especialmente porque sé que es complicado salir a ratos, es una referencia para todos. Va a marcar goles toda su vida, lo teníamos claro. Es un récord individual que va con la ayuda de los compañeros, también con su competencia. Para mí es un placer entrenarle, un ejemplo que esté rindiendo con su edad, entrena con la ilusión de un niño. Es el mejor finalizador que he tenido"

"Esto sirve para intentar cambiar el clic, nos tiene que dar equilibrio, que los jugadores la disfruten, pero ya estoy pensando en el partido contra el Granada porque no hemos conseguido durante el año dos victorias consecutivas, las necesitamos. Mañana seré el poli malo y todo el mundo estará apretado, nadie estará cómodo porque nos estamos jugando mucho, para salir de ahí nos llevaremos por delante lo que haga falta. El equipo ha creído y ha insistido. Es una victoria que nos lame las heridas, pero la herida sigue abierta. No podemos bajar el nivel. La jugada que salva Ramalho no es suerte, todos los días ven lo que hay que hacer, es fe y creer. Esto es cuestión de trabajo, esperamos que esta victoria sea para la esperanza. Le he dicho a los jugadores que tenemos que ir a más", explicaba Pellicer.

También sobre algunos nombres propios. "Fran Sol ha hecho un partido de desgaste, muy difícil, creo que se puede compenetrar bien con Rubén Castro. Luego ha salido Febas porque pensábamos que podía ayudarnos. Han estado todo muy bien. Lo de Unai fue entrenando ayer, pensamos que es el sóleo, en una acción fortuita, creo que lo vamos a tener un tiempo fuera. A Juande lo conozco desde juveniles, desde fuera no he entendido su nivel ni rendimiento, se lo he dicho a él; hoy sí ha dado su nivel, tiene que pelear por el puesto".