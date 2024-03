Pellicer: "En este sprint, tenemos que ser el mejor de la categoría"

Pese al Viernes Santo festivo, Sergio Pellicer comparecía en la Juan Cortés de La Rosaleda antes de recibir al Linares, en una oportunidad interesante para no frenar la línea ascendente del Málaga CF, sobre todo en La Rosaleda, y que permitirá que los registros encajen si se consigue cristalizar el 6/6 en las dos próximas jornadas. "Lo primero es el partido de esta semana con el Linares, ya luego podremos analizar lo que nos viene después. Y como siempre digo: el recordatorio del partido de ida. El Linares ha cambiado de entrenador, siempre nos reflejamos en el bloque de los últimos 7-8 partidos, en los cuales ha ganado cuatro, y fuera de su estadio perdió el otro día con el Algeciras, que ya vimos nosotros cómo competimos el otro día allí, haciéndolo además en la última jugada; entonces es un rival que su concepto es de hacer un partido largo, que los rivales se sientan incómodos, y tenemos que estar a preparado ante diferentes situaciones o estructuras que nos puedan plantear, porque los equipos están cambiando. Hemos trabajado esta semana en esas situaciones. Un partido muy complicado, como todos de la categoría, que dependerá de lo que nosotros queremos, transmitir lo que estamos haciendo sobre todo en La Rosaleda en los últimos partidos, hasta el partido del Castellón, donde el equipo transmite energía y que realmente estamos fuertes. Ser nosotros mismos y aumentar el sacrificio todos, tanto jugadores, cuerpo técnico, gente del club, porque hay que seguir dando alegrías a la gente", explicaba el entrenador del Málaga CF.

"Piernas frescas y mente limpia. Ahora vienen situaciones de equipos que vienen en buen estado de forma. Nosotros estamos siendo regulares, es verdad que el empate en Algeciras te da la exigencia de ganar, porque al final los rivales que estamos ahí tenemos unos números, cada uno con su modelo e idea, muy buenos. Brutales. Mirarnos a nosotros mismos, sabiendo que ahora cada rival, con enfrentamientos directos, aunque no me preocupa, hay que mirar al siguiente partido, siempre tratando de controlar los mínimos detalles. Hay que aumentar ese nivel, dar un puntito más, estamos en ese último momento. Tenemos que hacer ese sprint final, tenemos que ser el mejor equipo de la categoría, que ahora es el Córdoba. Y dar lo máximo", discurso de Pellicer lineal y manteniendo esa exigencia. "Me gustaría haber ganado en Algeciras y estar más cerca, como todo el equipo. Creo que estamos haciendo muy buenos números. Tenemos que mejorar, sabiendo nuestra exigencia y responsabilidad. Hay una vía directa y otra difícil. Cuando vas por detrás, tienes que ganar tus partidos y el resto fallar, pero lo primero que tenemos que hacer es vernos a nosotros mismos. Es un abrazo a la incomodidad para dar ese punto más, estirar el chicle", seguía.

"David ha jugado en todas las posiciones de ataque, el otro día por la izquierda; puede jugar por detrás del punta. Tiene un nivel asociativo muy alto, sabemos lo que nos da. Hay mucha competitividad. Tenemos a Cordero e Izan, que juegan con el filial y los descargamos. Tienen situaciones importantes y también me lo llevaría para estar a nuestro lado, pero prefiero que sigan compitiendo para jugar cinco o diez minutos. Tenemos a Kevin, Dioni, Larrubia, Juan Hernández, mucha variedad; subir ese pico de forma cada uno", analizando sustitutos de Dani Lorenzo, que será baja. Pellicer hablaba de unas palabras recientes de Pepe Mel, donde se veía con capacidad para salvar al Málaga la temporada pasada. "Pepe es un gran entrenador, un referente para todos. Nos dolió a todos la situación. Yo tengo una estaca clavada, pero sobre todo es con el trabajo y la idea, creyendo que es un deporte colectivo, esas cosas hay que dejarlas de lado. En ese aspecto, él quiso hacer lo mejor posible, también Pablo Guede, pelear dar lo máximo y a veces salen las cosas o no salen. Es un proceso de todos