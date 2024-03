Samu Casado, el "partido más especial de mi vida" para el héroe de Vera

Samu Casado fue reclutado por el Málaga CF en edad cadete desde Guadix. Era el portero estrella de aquella generación que fue campeona de España juvenil, con En-Nesyri, Ontiveros, Luis Muñoz, Kuki Zalazar... Y entrenada por Sergio Pellicer. Paró dos penaltis en aquella tanda en Vera (Almería) donde el equipo derrotó al Sevilla en la final en un día muy emotivo, porque su abuela murió horas antes del duelo. Estuvo ocho años en la Academia, llegó con 15 y se fue con 23. Tras debutar en Segunda División, ahora está en el Linares, donde es el meta titular. Y este domingo llega a La Rosaleda en un equipo en buena dinámica, que hace dos meses estaba a seis puntos de la salvación y ahora está fuera de la zona roja aunque empatado con ella.

"Nuestra temporada está siendo bastante dura. Ahora hemos sacado algo la cabeza, estamos fuera del descenso", decía en Ser Deportivos Málaga: "Es una semana especial en lo personal allí en Málaga, claro. Era uno de los días que tenía marcado en la agenda, el 31 de marzo. Va a ser el partido más especial de mi vida para mí, por lo personal, porque es mi club, estuve allí ocho años y me considero malaguista, soy del Málaga. Es especial para mí y mi familia. Va a ser muy importante", decía Casado, que siempre ha mostrado sus simpatías, pero este domingo le toca dar su mejor versión contra el Málaga: "Me lo imagino el partido como ha sido siempre Málaga y La Rosaleda, la afición es espectacular. Tanto la del Málaga como la de Linares, que se va a desplazar en alto número allí, es un partido muy especial, histórico, para nosotros y la ciudad. Enfrentarse a un Málaga en La Rosaleda es bastante importante. Hablamos como un partido más, pero sabemos donde vamos, La Rosaleda es uno de los campos más difíciles de la competición. Tenemos que salir a disfrutar, estamos en una buena dinámica. Tenemos que salir sin presión, estadio bonito, donde se puede jugar al fútbol. Hay que disfrutar. El Málaga dio 700 entradas a la afición y va a ir bastante gente. No he visto ningún partido este año allí, pero lo he seguido por Fef.tv y es el club al que más he seguido porque es mi equipo".

"Ahora mismo hay muchas sorpresas, la gente de arriba se está dejando puntos, nada más hay que fijarse en los resultados. El que está abajo le planta cara al de arriba, es una competición igualitaria. Vamos con la intención de sacar algo positivo. Nos fijamos en lo que hizo el Sanluqueño, sin ir más lejos el Intercity, que tuvo las suyas aunque perdió... Vamos con la mentalidad de ganar, pero saldrá lo que sea", advierte el accitano sobre cómo está su equipo: "Si hubiera empezado la Liga en la segunda vuelta seríamos el cuarto equipos en la clasificación. Nosotros llevamos una buena dinámica, con bastantes victorias. Le hemos ganado a Ibiza y Murcia, sacamos puntos en el campo del Intercity, la semana pasada se nos escapó en la última jugada, hemos empatado ahora... Hace dos meses estábamos a seis de la salvación y ahora dependemos de nosotros mismos. La situación, dentro de lo que cabe, está mejor. Si seguimos así conseguiremos el objetivo".

"Quedan nueve partidos y no te puedes fiar de nadie. Todos los equipos se dejan puntos, gana quien menos te esperas. Cualquier equipo te saca puntos. No miramos escudo ni clasificación. Miramos nuestro trabajo y el día a día. Quedan muchos puntos y todo se va a decidir en las últimas jornadas. Vamos día a día y pensamos en ir a ese campo, con una afición increíble", analiza sobre la particular dinámica de Primera RFEF: "Está todo justo por arriba también. Ha pegado un fuerte arreón el Córdoba, es el que mejor dinámica tiene de la competición. Castellón, Córdoba, Málaga, Ibiza aunque esté en mala racha. Los cinco primeros tienen bastante nivel. Hay una brecha y el que menos falle de los cuatro de arriba será el que sube. Ahora parece que el Córdoba, pero las dinámicas cambian el rápido".

"El partido creo que va a ser muy igualado. Sabemos cómo juega el Málaga, saben cómo jugamos. A los dos nos gusta tener el balón. Se decantará por pequeñas decisiones. Creo que va a ser muy igualado. Cualquier equipo te puede hacer cosquillas. Vas a Málaga y ya en el inicio de partido te invita a que ellos tengan el control y a hacerte más pequeño, pero no debe ser así. Vamos a ganar, a controlar el balón, somos un equipo que nos gusta jugar así", responde sobre cómo imagina un partido que para su gente también es especial: "Mi familia va el sábado, tengo casa en Málaga. Si nos dieran descanso sí disfrutaría del día pero entrenamos el lunes. Ojalá pudiera quedarme y darme un paseo por Calle Larios. Es un partido bastante especial para los míos, por todos los momentos que hemos vivido con mi pareja, mis padres, mis amigos... Ellos lo pasarán con muchos nervios. Soy bastante cofrade, pertenezco a una cofradía en mi pueblo, Guadix. Pude disfrutar poco cuando estaba en Málaga porque nos íbamos al MIC a Barcelona en categorías inferiores. Los Lunes Santos sí veía al Cautivo, es espectacular".