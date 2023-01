Pellicer: "El único titular es el escudo"

Se presentó Sergio Pellicer como nuevo entrenador del Málaga CF en el estadio de La Rosaleda, de donde salió hace un par de temporadas y donde regresa para intentar obrar el milagro de la permanencia. Apareció con un mensaje de club y alguna carga de profundidad entre líneas. Estuvo acompañado por Manolo Gaspar en todo momento, que también habló.

“Vuelvo a mi casa. Aquí me he criado como jugador y entrenador desde la base. Ha pasado año y medio pero todo muy rápido. Me acuerdo por situaciones, de cuando nos hicimos cargo la situación era mucho peor económico y en lo deportivo algo mejor pero parecido. ¿Diferencias? El club ha dado pasos hacia delante en estructura. Estamos menos cuatro, podemos salir desde la unión. Ahora vengo con mucha ilusión, no con una sonrisa por la situación en la que estamos. Con esta plantilla que podemos sacar un equipo mejor, no tenemos la situación de fichas. Empezamos de cero, estamos a menos cuatro de un ascenso, porque esto es como ascender. Los protagonistas son los jugadores”, fue su discurso inicial.

La primera cuestión es qué se ha encontrado en el vestuario: "Tenemos que aprovechar el trabajo anterior. Tanto Pablo como Pepe siempre han dicho que hay un grupo unido. Antes de hacerte cargo de cualquier equipo hace falsa encontrarse un grupo unido. Los jugadores están sufriendo y tenemos que ayudarles. No es un tópico decir que están unidos, es cierto. Aunque hubiera encontrado alguna diferencia, se tiene que quedar de puertas hacia dentro. Necesitamos a todos. Las palabras no están para ilusionar, estamos nosotros con los hechos. Tengo un análisis de toda la categoría, estuve viajando y viendo todos los partidos. Hay que aprovechar las cosas positivas. Hay algo que ocurre, los resultados no llegan. Luego cada uno tiene su sello. No tiene nada que ver el perfil de plantilla de hace dos años, de Fuenlabrada... tampoco puedes ir contra natura con la plantilla, pero sí un estilo muy claro, eficaz, práctico, con ideas claras. El que ha competido toda su vida y ha sido buen jugador, no se le olvida de la noche a la mañana. Tienes un once inicial y luego puedes sacar un mejor equipo”.

¿Qué ha cambiado desde que salió a hoy para decir sí? Tampoco duda: "Si estuviéramos bien, Pellicer no estaría aquí, llamarían a otro. Se buscaría otro. Ahora voy a dar información no opinión. Yo no continué por un tema personal. Cuando uno tiene que estar al cien por cien, si no lo está, da igual el equipo. No soy tonto, este club me lo ha dado todo. En esta vida hay situaciones de cada uno y en aquel momento hubo aspectos personales y profesionales. Ahora estaba con el bicho dentro. No entrené en varios proyectos que salieron porque estaba esperando el mejor proyecto. Tengo una fuerza enorme”.

Pellicer relató por encima la cronología de su regreso: “Mantenía una muy buena relación, soy uno más de la casa. Vi en directo el Levante-Málaga, pude ver a Manolo, José María y gente del club. Siempre me he mantenido en un segundo plano en este tiempo. El entrenador tiene que estar para las cosas importantes, no para lucirse. Ese es el perfil que quiero seguir. El miércoles recibí la llamada. Hemos tenido una comunicación constante y Manolo lo puede decir".

Partido del domingo

Ante todo, hay una cita crucial ante el Sporting. “Intentar meter conceptos claros de cómo queremos atacar y cómo defender, sobre todo en transiciones. Muy cohesionados. El equipo siempre está en los partidos. Ahora puedo ser injusto porque acabo de llegar, pero voy a hacer lo que vean mis ojos y con la ayuda de mi gente. Podemos hacer mejorar a los jugadores. Todos saben que pueden dar muchísimo más, lo han demostrado en años anteriores. Cuando llegué pasó con Juanpi, a veces cuenta la mentalidad, el hambre. Si les doy herramientas para que sean mejores… El Málaga es un club que pesa. Encontrar ese clic para darle la vuelta. 18 partidos en el que empezamos como un play off y en ellas tenemos que ser de los mejores”

Contacto con jugadores

"Mi funcionamiento ellos lo saben, hablé con capitanes y ahora hablaré con todos en el día a día. Voy a ser exigente. Pero cuando un entrenador saca a la luz discrepancias con un jugador perdemos todos. Son como nuestros hijos y cada uno de su padre y de su madre, a cada uno hay que tratarlo de manera diferente. Cariño y exigencia, seducirlos para llevarlos por el camino correcto. Jugadores que años anteriores han mostrado un rendimiento importante, tienen que hacerlo y ahora buscar lo colectivo. Gestionar las emociones con lo táctico, lo físico y lo técnico”.

Mercado de fichajes

"Me importa los que van a jugar el domingo. No puedo perder el tiempo con esto. Para eso está la dirección deportiva. Me centro en los jugadores que tenemos que hacerlos mejores para competir”.

Partido sin gente en La Rosaleda

“Menos cinco hasta el día del Zaragoza. Había mucha conexión. Es una cuestión de hacer que la fuerza bruta de La Rosaleda se haga visible. Está sufriendo muchísimo. Intentar emocionar, esto son emociones. El sentimiento se convierte en sufrimiento. Sabemos que vamos a sufrir y convivir con ellos. Darle a la afición una forma de jugar, de transmitir, de respetar nuestro trabajo. Nunca le vamos a devolver lo que nos dan, sus sacrificios. Dar lo máximo y tomar las mejores decisiones posibles, inteligentes, ser mejor que el rival. No les puedo ilusionar a nivel de palabras, pero sí quiero que nuestro equipo, el equipo de todos, transmita, un equipo valiente que sepa lo que juegue. Esto va de resultados, no queda otra”.

Canto a la unidad

"Os pido de corazón la ayuda de todos. Aquí no hay salvadores, ni héroes ni villanos. Los jugadores son los protagonistas, los que saltan al campo. A los rivales les estamos dando margen. Es fácil decir lo de la unión. Como deportistas tenemos que aceptar la crítica, esto es el fútbol, pero los jugadores son los protagonistas. No voy a permitir que nadie se salga, que no es el caso, del camino. La dignidad, el sacrificio y el máximo esfuerzo lo vamos a dar. Quedan 18 partidos y vamos a pelear porque prometer solo se promete con trabajo y decisiones”.

Liga de cinco equipos en zona baja

“Va a depender de los cinco que estamos ahí implicados. Tirar de hemeroteca, equipos de play off en la primera vuelta y luego entran en dinámica negativa y bajan. Depende de lo que hagamos nosotros, no de los rivales. Si somos de los seis mejores en puntuación, estaremos cerca". Tan importante es marcar como dejar la puerta a cero. Equilibrio en todas las facetas, pero el Zamora siempre está más cerca de conseguir cosas”.

Carga mental

"Para salir de estas situaciones hay que encadenar victorias o al menos tener racha de ganar, empatar, ganar. Una derrota se multiplica por mil. Si hay un equipo capaz de coger una inercia positiva de los de abajo es el Málaga. El anterior entrenador también estaba confiado en ello. Ahora lo vemos todo apocalíptico, pero estabilidad en pensar que lo podemos conseguir. Aquí el que dictamina es el verde".

Canteranos

"Lo que veamos en el día a día. El día del Deportivo, hace tres temporadas, jugó Ismael Casas y no Diego González, o jugó Juande, esto no va de DNI, va de lo que vean mis ojos. El único titular es el escudo. Jugar un minuto es lo mismo que los 90 minutos. La foto inicial no es lo que importa, me interesa la foto final. Muestra la estadística que los equipos que encajan goles en las segundas partes son los que están abajo. Esto de los cinco cambios nos tienen que dar mucha ayuda y que sean conscientes en la plantilla”.

Casos concretos

“Sería un grave error si individualizo. Los jugadores van a escuchar esta rueda de prensa. Les hablo claro y a la cara, saben mi pensamiento y lo que quiero y voy a querer, de comportamiento, rendimiento, exigencia. Me he encontrado un grupo que está abierto a ello. Otras veces me encontré otros grupos más difíciles de gestionar. Ahora el ego, a un lado. Te da placer pero es destructivo y efímero. No hay duda de que vamos todos, no Pellicer, centrarnos en que esos jugadores a nivel colectivo puedan rendir. Pequeños detalles para estar cerca de ese mejor rendimiento”.