La Peña Super Basti encuentra su nuevo hogar

La Peña Malaguista Super Basti Genuino no deja de remar para seguir creciendo y para, de esta manera, apoyar más a la entidad de Martiricos con un grupo humano bastante unido y que, además, se anima a apoyar al cuadro entrenado por Sergio Pellicer en la gran mayoría de expediciones para sus partidos fuera de casa.

Este grupo de aficionados necesitaba un lugar de encuentro para poder desarrollar la gran mayoría de iniciativas que nacían desde su directiva y, en el seno de la barriada de Ciudad Jardín, han encontrado en el Bar Los Martín un lugar idílico para ello.

Este periódico pudo hablar tanto con Manuel Martín, más conocido por los vecinos del barrio como Manolo, como con José Miguel Gómez, presidente de la peña, sobre esta iniciativa y este acuerdo entre el establecimiento hostelero y el grupo de aficionados malaguistas. En esta conversación, pudimos descubrir que esta unión no venía de ahora, sino de antes: "Estuvimos muy cerca de obtener un local hace tiempo y hablamos con Manolo para que fuese el encargado de llevarlo, pero, finalmente, esto no pudo salir adelante. Entonces, sabiendo que él tenía aquí el bar suyo, hablamos con él un día, si ponía aquí el fútbol y tal, pues para venir aquí y ver los partidos aquí. Un sitio que conocemos, un sitio familiar y surgió la idea, por casualidad", comentó José Miguel.

"A día de hoy, el bar Los Martín, para nosotros, es nuestro punto de reunión. Lo ponemos en todos lados, en redes sociales, decimos dónde está, dónde vamos a quedar, sobre qué hora, para que vengan otros malaguistas también, y aparte de que nos conozcan como Peña, que conozcan también el bar donde ponen el Málaga", añadió el presidente de la Peña Malaguista Super Basti Genuino.

Una de las muestras de la unión creada entre el grupo de aficionados y el Bar Los Martín es que en el lateral del establecimiento se pueden observar tanto el logo del lugar como el de la peña pintado en gran tamaño en la pared para que sea fácilmente reconocible para todos los malaguistas, tal y como nos comentó Manolo: "Les dije que teníamos aquí una pared y que para que la gente identifique un poco donde era el lugar, pues que podíamos hacer el logo allí y que ellos pueden venir cuando sea, que es su casa".

Lo único que los suele separar es la gran cantidad de personas de la peña, que se animan a apoyar a los suyos a cualquier punto de España, pero aun así sigue siendo un lugar de encuentro para quienes no pueden acudir a estos viajes organizados por el grupo de aficionados: "Nosotros viajamos todos los partidos. Entonces, los carteles que hacemos para que la gente venga. Pero vamos, que siempre que podamos, si algún partido no podemos ir, o alguno de nosotros no podemos ir por trabajo o lo que sea, que suele pasar. Está claro que venimos aquí". De esta manera, han encontrado la manera de que los integrantes de este grupo de animación que no pueden ir a las expediciones no estén solos y ya tienen su punto de encuentro para ver los partidos fuera del templo malaguista en el Bar Los Martín.

Sin embargo, parece ser que esto no será todo lo que se viene de esta unión, por lo que nos pudo contar el propio Manolo, que está abierto a futuras iniciativas: "Mi casa está abierta para ellos para una entrega de alimentos o lo que quieran. Si ellos van a hacer estas navidades cualquier campaña, por supuesto, todo lo que queremos es que ellos tengan, porque se lo merecen, su local. Él sabe que nosotros esto no lo hemos hecho con ningún interés, nada más que de colaborar y porque son buena gente y porque nos llevamos muy bien".