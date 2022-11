Pepe Mel ficha para el Málaga CF a la psicóloga Patricia Ramírez

La situación del Málaga CF es desesperada y cualquier ayuda es poca. Pepe Mel ha aludido repetidamente a que cualquier problema se hace un mundo y lo que cuesta superar la adversidad. Para gestionarla, el técnico ha propuesto una ayuda que el club ha aceptado. La psicóloga Patricia Ramírez, con la que ha trabajado con asiduidad en sus equipos, sobre todo en el Betis, y que también colaboró con otro ex entrenador malaguista, Goyo Manzano, ayudará al equipo en este tramo de temporada.

"Estoy tranquilo porque veo trabajar al equipo y la rabia que tienen es que llegue el próximo partido. Os comunico yo mismo que el club ha atendido a una petición que he hecho para que no falte nada y el gabinete de Patricia Ramírez, quien estuvo conmigo en mi etapa en el Betis, va a estar conmigo cada partido para hacer como coach deportiva", explicaba Pepe Mel antes de viajar a Cartagena, en la rueda de prensa previa.

Ramírez tiene una dilatada trayectoria trabajando con deportistas de alto nivel para gestionar la presión y todo lo relacionado con las dificultades emocionales. Ha escrito varios libros y da charlas. Mel estima que puede ser una ayuda para revertir la situación.

En una entrevista con Málaga Hoy, Ramírez exponía los puntos esenciales de su trabajo. "La psicología en el deporte es fundamental. Cuando le preguntas a cualquier deportista de alto rendimiento en qué medida su éxito depende de su mentalidad suele decir que en un porcentaje altísimo. En equipo en torno a un 60 o 70 por ciento y a nivel individual puede ser del 80 o 90 por ciento. Si sólo te dedicas a ejercitar la parte física y no ejercitas la mente, hay una variable a la que le das un porcentaje de éxito muy alta que no está entrenada y que funciona como viene de serie. Si la entrenas, la mente sólo puede hacer que mejores", refería la psicóloga, que afirmaba que su labor es "ser una persona de confianza del entrenador y tiene la misma dinámica que cualquier otro del cuerpo técnico, viaja y se concentra con ellos. Yo tenía una charla en grupo con los jugadores. Era obligatoria y deseada por lo lúdica que era. Se trabaja con variables, según el día, y dependía de muchos factores, sobre todo del momento exacto de la temporada por el estado anímico del equipo. Cuando los entrenadores no dan con la tecla todo es siempre culpa de la cabeza, pero no la entrenan [risas]. La mejor forma de detectarlo es hablar con los jugadores y saber qué les pasa. A veces es cierto que puede ser un problema de actitud, negatividad o de falta de confianza, pero no todos los problemas vienen de ahí".

"El motivo que lo origina nunca sabes muy bien cuál es. Coexisten muchas variables. Entras al campo con dudas y pensando en no fallar, en lugar de tener la atención en solucionarlo, todo está en prevenir el fallo. Es importante trabajar la confianza, la seguridad, dónde está el talento, inculcar que la suerte depende de las ocasiones que vamos generando", respondía cuando se le cuestionaba cómo tratar una crisis. Tiene un trabajo por delante en el Málaga.