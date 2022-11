Pepe Mel y su visión de la Copa del Rey: Competir probando

Pepe Mel atendió a los medios de comunicación antes del partido de Copa del Rey entre el Málaga CF y el Peña Deportiva de Santa Eulalia. El entrenador madrileño considera que no les queda otra que ir a competir sin olvidarse del Zaragoza: “A nosotros en parte nos puede venir bien porque necesitamos muchas cosas que nos reafirmen y tenemos que ir a competir, pasar. Los futbolistas tienen que ver en la Copa la oportunidad para conseguir eso que tantas veces hablamos, salir con buena cara, con buenas sensaciones y que todo eso nos va a ayudar. Hay dos maneras de tomarse este partido, de esa que usted dice o pensando en lo que nos viene después. Yo creo que podemos hacer una mezcla de las dos cosas, puede ser un buen partido para probar algo pensando en lo que nos viene, que es el Zaragoza”.

Admitió que es poco oportuna la Copa para los conjuntos de Segunda: “Para los equipos de Segunda División siempre es una competición que te genera dudas. Recuerdo ser líder destacado con el Betis en Segunda y nos tocó en la Copa con el Barça de Guardiola, hacer una eliminatoria brillante y los seis siguientes partidos los perdimos. Me pasó algo parecido con el Deportivo Alavés, que llegamos a semifinales sin perder un solo partido. Nos eliminaron y el mes siguiente de competición no sacamos un punto. Lo que pasa es que nosotros estamos en una situación diferente, la Copa nos puede servir para muchas cosas y la vamos a tomar con toda la seriedad, que ya de por sí la competición lo merece, pero es que necesitamos dar pasos hacia delante”.

Acerca del rival, matizó: "Tiene un jugador que yo tuve en Las Palmas, jugadores que han estado Segunda División, campo de césped artificial, la ilusión de eliminarnos y que les pueda tocar un rival de Primera… Lo de siempre. Tenemos que pensar que este partido puede ser bueno para el siguiente que nos toca en La Romareda”.

Bajas seguras

“Escassi, Fran Villalba y Gallar, esos fijos que no van a estar. Además de los tres chicos lesionados. El resto, si no ocurre nada mañana que tenemos el último entreno, están todos disponibles. Es un partido importante para mí porque me va a servir para ver cosas. Luis Muñoz se me olvidó, tuvo un esguince, ha hecho el amago de entrar pero no merece la pena. Villalba tiene una pubalgia que viene de lejos, no es nueva, ha estado aguantando el chico pero va a más y no merece la pena, además en un campo de césped artificial jugar es lo peor que puede hacer. Le hemos parado pensando en que le podremos recuperar a primeros de semana. Es una lesión que no se ha producido aquí, viene de atrás”, comentó.